C’è già grande attesa per l’ultimo appuntamento con ‘Tu sì que vales’, infatti nella giornata di sabato 28 novembre avrà luogo la finalissima per decretare il vincitore. La trasmissione è molto seguita, anche grazie alla straordinaria conduzione di Belen Rodriguez, coadiuvata da Martin Castrogiovanni e da Alessio Sakara. Inoltre, la giuria è composta da nomi di eccellenza del panorama televisivo italiano, infatti abbiamo Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Fondamentale anche la partecipazione in veste di ospite vip quella dell’attrice italiana Sabrina Ferilli. Tra coloro che hanno conquistato l’ambito traguardo della finale, sono 12 i concorrenti che si sfideranno, spicca Andrea Paris. Quest’ultimo è un prestigiatore, anche se si fa chiamare da tutti “prestigiattore”, visto che funge il doppio ruolo di prestigiatore ed attore. Lui è considerato uno dei maggiori favoriti per il trionfo, ma tutti hanno notato che ha un volto molto familiare. (Continua dopo la foto)















Nel penultimo atto, ovvero la semifinale, è stato in grado di sconfiggere il rivale Cesar Dias e ad accedere alla finale di sabato prossimo. La sua esibizione è stata apprezzata moltissimo dai telespettatori, ma anche dagli stessi giudici, che hanno partecipato in modo attivo alle sue performance. Ora scopriamo qualcosa in più su di lui: sappiamo che Paris ha 40 anni ed è originario dell’Umbria, più precisamente di Foligno, un comune di oltre 56 mila abitanti in provincia di Perugia. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda ulteriori dettagli sulla vita privata, non è dato sapere altro anche se presumibilmente uscirà qualcosa fuori nei prossimi giorni, soprattutto se dovesse vincere il programma in onda su Canale 5. Ma Andrea non è un volto nuovo in televisione, infatti è stato protagonista anche in passato nel piccolo schermo. Lo ricorderete infatti nella trasmissione ‘Italia’s Got Talent’, quando è andato vicino al successo. La sua partecipazione è avvenuta recentemente, nel 2019. (Continua dopo la foto)









Durante la puntata conclusiva di ‘Tu sì que vales’ Andrea Paris concorrerà anche per la conquista del premio ‘Magico come il talento’, messo a disposizione dallo sponsor della trasmissione, Tim. Non resta che attendere ancora un altro paio di giorni per capire se riuscirà a sbaragliare la concorrenza e a vincere per la gioia dei suoi concittadini e dei suoi numerosi fan.

“Hai mezzo neurone in testa”. UeD, prima gli insulti poi la rissa. Tra i due protagonisti è guerra aperta