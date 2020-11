Uomini e Donne senza pace, lo studio di Maria De Filippi è ormai una polveriera. Non passa giorno infatti che non volino li stracci all’interno del dating con insulti, neppure troppo velati, tra dama e cavalieri. Una novità visto che ci eravamo abituati alle liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani convinti che il litigio fosse ormai di loro esclusiva competenza. E invece no.

E dire che i colpi di scena non erano mancati. La storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, per esempio, era stata una delle più seguite e apprezzate dai tanti fan di Uomini e Donne. La relazione tra i due in passato è stata molto fisica Roberta provava un forte interesse per Riccardo, ma l'uomo ha poi ammesso di provare solo attrazione fisica e non mentale. Queste dichiarazioni che crearono parecchio scalpore in studio soprattutto perché la sua frequentazione con la Di Padua non riuscì a distogliere l'attenzione dal suo rapporto con Ida Platano. Adesso, però, Riccardo Guarnieri ha messo definitivamente alle spalle la storia con Ida ed è tornato in studio.















Anche la Di Padua ha pare aver chiuso con il cavaliere Michele a causa di alcuni litigi che avrebbero allontanato la donna da lui. La donna lamenta anche il fatto che il cavaliere non sembrerebbe essere molto presente nella sua vita. Michele che è il protagonista della giornata di oggi con il pubblico ha potuto assistere al ritorno in studio di Lucrezia, scesa per Armando Incarnato. Questo ingresso inaspettato, però, ha fatto litigare Armando con Michele Dentice.















Quest'ultimo ha detto che non sa come sia possibile che una ragazza così bella come Lucrezia possa scendere per un uomo come Armando. Lui non se n'è stato di certo zitto: "Parli per un'ora e non si capisce nulla di ciò che dici. Hai mezzo neurone in testa. Non sai fare un discorso logico". Michele Dentice avrebbe potuto conquistare il cuore della bellissima Roberta Di Padua, e invece se l'è lasciata sfuggire (ora lei è impegnata in una frequentazione con Riccardo Guarnieri).











La lite è sfociata in una rissa verbale poi rientrata con Maria De Filippi che ha ripreso le redini del programma e cercato di riportare tutto su binari più tranquilli. Queen Mary si è rivolta a Michele e gli ha detto chiaramente che per tutto il tempo ha solo fissato Lucrezia Comanducci e alla fine Michele ha ammesso: “Lucrezia mi piace. Non so cosa trova in Armando”.

