Il ‘Grande Fratello Vip’ finirà nel febbraio 2021. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi questa novità, che non è stata accolta nel migliore dei modi. In molti hanno manifestato insofferenza e si sono sfogati, dicendo di essere pronti ad andare via. Una fra tutti Elisabetta Gregoraci, che non riesce più a stare lontana dal figlio Nathan Falco, concepito con l’imprenditore Flavio Briatore. E nella casa più spiata d’Italia entreranno presto altri protagonisti.

Stando ad alcune affermazioni di qualche settimana fa del padrone di casa, dovrebbero essere dieci i nuovi inquilini che varcheranno la porta rossa del 'GF Vip'. Colui che è ormai sicuro al 100% di prendervi parte è Cristiano Malgioglio; secondo alcune indiscrezioni, già lunedì 30 novembre potrebbe essere presente in trasmissione. In queste ultime ore però è uscito fuori un altro nome bomba, che sembra vicinissimo a firmare il contratto e a partecipare al programma.















A sganciare la bomba è il magazine 'Nuovo', per voce del suo direttore Riccardo Signoretti. Stando a quanto postato sul profilo Instagram, colui che ha accettato la proposta di Signorini è Filippo Nardi: "Filippo Nardi tra i nuovi concorrenti del GF Vip". Oltre a lui, secondo quanto scritto da 'Giornalettismo', ci dovrebbero essere uno sportivo gay, molto vicino a Tommaso Zorzi, e un personaggio molto noto in televisione, avendo preso parte ad un'edizione di 'Temptation Island'.















Filippo Nardi è un deejay ed è diventato molto popolare grazie alla sua partecipazione proprio al 'Grande Fratello Vip' del 2001. La sua esperienza però durò veramente molto poco, appena tredici giorni, perché si scagliò contro la produzione per la sua astinenza da sigarette. La frase "Dove sono le mie sigarette?" diventò virale e ancora oggi se ne parla tanto in rete. Nel 2018 è stato invece concorrente della tredicesima edizione de 'L'Isola dei Famosi'. Ora il ritorno alle origini.









Per quanto riguarda gli attuali inquilini del ‘GF Vip’, Giulia Salemi è stata attaccata in queste ore da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: “Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che costa stiamo parlando?”. Il suo riferimento è all’episodio accaduto nel 2016, quando le due concorrenti del ‘GF Vip’ andarono a Venezia con vestiti con spacchi e senza biancheria intima.

