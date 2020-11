L’edizione di quest’anno del ‘Grande Fratello Vip’ sta facendo discutere moltissimo anche al di fuori dello stesso reality show. Infatti, in passato c’è stato il litigio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, intervenuto poi anche con una lettera per fare chiarezza. Inoltre, c’è stato anche il coming out di Gabriel Garko, favorito dalla storia e dalle vicende legate intorno alla sua ex Adua Del Vesco. E adesso una delle nuove entrate nella casa è finita nell’occhio del ciclone di una vip.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha infatti deciso di attaccare duramente la già ex gieffina Giulia Salemi. La coniuge del popolare conduttore televisivo ha fatto intendere di avere una considerazione davvero poco carina nei suoi confronti. Sonia è stata intervistata nel classico appuntamento con ‘Casa Chi’, in onda sui canali social. Ha dunque parlato dello scontro avuto tra Giulia ed Elisabetta in merito alle serate trascorse in Sardegna e alla presunta vicinanza della Salemi all’imprenditore. (Continua dopo la foto)















La Bruganelli ha risposto immediatamente, ponendo seri dubbi sulla serietà dell’ex di Francesco Monte: “Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che costa stiamo parlando?”. Il suo riferimento è all’episodio accaduto nel 2016, quando le due concorrenti attuale del ‘GF Vip’ andarono a Venezia con vestiti molto in vista, che prevedevano degli spacchi paurosi. Inoltre, entrambe pare non indossassero la biancheria intima. (Continua dopo la foto)















Questo commento di Sonia Bruganelli non è stato accolto favorevolmente da tutti gli utenti, i quali le hanno fatto notare di aver esagerato con le parole. Un internauta ha scritto: “2020, un vestito fa una donna. Ribrezzo. Oltre per l’uscita che arriva da una donna, ma le risate e gli applausi annessi…Trovo tutto questo disgustoso e inconcepibile. Qui non si tratta di opinioni, ma divulgazione di pura ignoranza, Vergogna!”. E subito dopo è apparso un altro post in favore della Salemi. (Continua dopo la foto)









Il messaggio di quest’altro utente diceva: “Etichettare una persona per un vestito con tanto di risate accompagnate è veramente squallido. Giulia non è un vestito. Lei è umile, determinata, educata. Non si può nel 2020 sentire ancora questi discorsi”. Dunque, le critiche velenose a Giulia Salemi non hanno sortito l’effetto sperato. Per Sonia una valanga di attacchi.

“Prima con me, ora con lei!”. Elisabetta Gregoraci, scenata di gelosia al GF Vip: la reazione di Pierpaolo