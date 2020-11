Giancarlo Magalli si è reso protagonista proprio nella giornata di ieri, 25 novembre, di una gaffe molto imbarazzante. Il conduttore ha fatto gli auguri per finta a Samanta Togni poi le ha chiesto quando cade la ricorrenza di Santa Samanta. Così la Togni ha fatto notare a Magalli che quella festività non esiste. A questo punto è partita la “bomba” di Magalli: “Giustamente, tutto tranne che santa”. Altri attimi di gelo in studio. Samanta Togni ha poi ripreso regolarmente facendo finta di non aver sentito.

Poi il padrone di casa ha proseguito prendendo di mira, questa volta, il maestro Stefano Palatresi “Neanche San Palatresi c’è”, suscitando le risate di tutto lo studio. Messi da parte questi sketch che non sono stati proprio graditi dal pubblico da casa, per Magalli si prefigura un altro momento decisamente no. La decisione che starebbe per assumere la Rai sarebbe davvero clamorosa e prevedrebbe la sua fuoriuscita da ‘I Fatti Vostri’. E c’è già chi è pronto a soffiargli il posto. (Continua dopo la foto)















Infatti, stanno circolando con forza indiscrezioni bomba su un possibile cambiamento alla guida della trasmissione. Quest’ultima è presentata da Giancarlo da tantissimo tempo, ben quindici anni. Non sappiamo se per le sue uscite un po’ azzardate o per una ventata di novità generale, ma la televisione pubblica italiana vorrebbe vedere un’altra persona alla conduzione. Sicuramente il diretto interessato avrà accolto con grande nervosismo e delusione queste voci incontrollate. (Continua dopo la foto)















Al momento i vertici di viale Mazzini non hanno confermato la notizia, ma non l’hanno ancora nemmeno smentita. In sostituzione di Giancarlo Magalli sarebbe già pronto il collega Salvo Sottile, che già dallo scorso 15 settembre è entrato a far parte del programma curando una rubrica che va in onda due volte alla settimana. Per lui potrebbe essersi trattato di una sorta di allenamento in vista della presentazione ufficiale de ‘I Fatti Vostri’. Magalli è dunque sotto pressione. (Continua dopo la foto)









Stando ad altri rumors che sono usciti fuori, pare proprio che Magalli non fosse stato felice nemmeno di questa rubrica affidata a Sottile. Forse stava già comprendendo che qualcosa non stesse andando per il verso giusto; queste ultime news gli avranno gettato l’umore sotto i piedi. Staremo a vedere se già nei prossimi giorni saranno svelate ulteriori novità in merito.

