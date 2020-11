“Prima con me, ora con lei!”. Elisabetta Gregoraci, scenata di gelosia al GF Vip: la reazione di Pierpaolo

Si è capito che Elisabetta Gregoraci non è d’accordo col prolungamento del GF Vip fino all’8 febbraio 2021, giorno tra l’altro del suo compleanno. Subito dopo la scorsa diretta, la conduttrice e showgirl calabrese ha rivelato di non poter continuare la sua avventura nella Casa: pesa troppo la mancanza del figlio Nathan Falco ed è inammissibile per lei trascorrere le feste di Natale lontani.

Intenzione, questa di abbandonare il reality il 4 dicembre, che Eli ha comunicato anche al suo amico speciale Pierpaolo Pretelli. Tra le lacrime, gli ha spiegato di soffrire troppo la lontananza dal figlio, motivo per cui non intende proseguire oltre, ma a lui ha consigliato di rimanere al reality. Ma come stanno le cose tra loro due adesso? A quanto pare c’è un’altra inquilina che lo interessa… (Continua dopo la foto)















A tirare fuori il gossip è stata proprio Elisabetta Gregoraci, che evidentemente è un po’ gelosa. L’ex Velino ha da giorni preso le distanze da lei (“Non posso continuare a sbattere la testa contro un muro”, ha chiarito) e stretto un altro rapporto forte nella Casa con Giulia Salemi. La loro frequentazione nella casa sta suscitando i malumori della Gregoraci, che si sente già sostituita: “Finisci una cosa e ne inizi un’altra”. (Continua dopo la foto)















E poi, riferendosi alla lettera del fidanzato per Rosalinda: “A volte un ragazzo di 27 anni dimostra più maturità di un trentenne”. Pretelli a quel punto ha perso le staffe capendo che la stoccata era rivolta a lui e nella discussione Elisabetta ha tirato in causa il suo rapporto con Giulia Salemi. “Certi sguardi mi sembravano eccessivi”, ha fatto notare lei. Che poi si è sfogata con Enock: “Mi ha rotto, non c’entrava niente con quello che ho detto. Queste scenate se le può anche risparmiare, mi deve chiedere scusa”. (Continua dopo foto e post)









🚨Eligreg è solo un Ossessiva-Possessiva-Compulsiva. È abituata ad essere il centro del mondo di qualcuno e ora le brucia letteralmente il culo che il “debole” di Pierpaolo si è finalmente svegliato! Smettesse di manipolarlo con questa psicologia inversa!#gregorelli #gfvip pic.twitter.com/BRu9p4afCQ — Dimmelo ancora. (@simonadirosa_) November 26, 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)



In sauna è arrivato il chiarimento. “Con Giulia non c’è nulla e anche se fosse sarei libero di iniziare un’altra cosa dopo di te”, ha spiegato lui. E Eli, fredda: “Se tu te la senti fallo, ma sembri un finto innamorato”. “Non mi escludo nulla, se dovesse entrare un’altra persona che mi piace la conosco”, la replica di Pierpaolo. E quando sono arrivati anche gli altri l’hanno buttata sullo scherzo ma non troppo: “Meno male che ho messo quei paletti…Pensa quanto è farfallone. Comunque sei liberto di fare ciò che vuoi, però tutti quei pianti…”, la stoccata della Gregoraci.

