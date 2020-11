Francesco Oppini è diventato uno dei personaggi più amati del Grande Fratello Vip. Più amati, ma anche più criticati, insomma è sempre al centro dell’attenzione. Prima per la sua amicizia con Tommaso Zorzi, poi le sue frasi sopra le righe sulle donne, poi ancora le sue lacrime, i suoi momenti no, che non tutti hanno accettato. Ma chi è veramente Francesco Oppini? Ebbene oggi cerchiamo di conoscere meglio il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti.

Nato a Torino il 6 aprile 1982, segno Ariete, Francesco ha vissuto i primi anni della sua vita tra teatro e varietà, essendo figlio della showgirl Alba Parietti e dell'attore e cabarettista Franco Oppini. Da piccolo cercava sempre di far ridere i suoi per evitare che si lasciassero, ma non è bastato. La separazione tra i genitori è stato per lui un brutto colpo, aggravato dal fatto che a scuola spesso i compagni gli facevano vedere le copertine dei giornali in cui la madre compariva con un nuovo fidanzato.















Per superare le difficoltà dovute alla separazione dei genitori ha avuto un grande supporto nella nonna. Nel 2004 ha tentato la carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a La Fattoria. Poi ha continuato a lavorare come commentatore sportivo. Nel tempo è diventato venditore in una concessionaria d'auto a Milano, per poi aprire un salone tutto suo. La decisione di partecipare al Grande Fratello Vip, dunque, è un po' inattesa. Soprattutto per la fidanzata, che è molto riservata.















Francesco ha conosciuto poco tempo fa Cristina Tomasini, una ragazza di Bergamo con cui ha iniziato una relazione. Su di lei sappiamo poco, soltanto che ha instaurato un ottimo rapporto con la mamma di Francesco, Alba Parietti. Prima di lei Francesco era stato con Alessia Fabiani, quando aveva appena 19 anni. Poi la relazione con Luana, purtroppo morta in seguito ad un incidente stradale. Ed infine la storia con Francesca Gottardi. Francesco ha una grandissima passione, tifa Juventus e non lo nasconde quando commenta le partite a Diretta Stadio, trasmissione di 7Gold. Collabora inoltre con radio e giornali.









Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 83mila follower, lo vediamo spesso in azione nel commentare le partite della sua Juventus, oppure dentro la casa del Gf Vip. Ma c’è anche una foto da giovane, insieme ad un suo caro amico. Foto pubblicata per mandare un saluto all’amico, colpito da un grave lutto familiare. Una curiosità su Francesco: una volta, per difendere il suo cagnolino dall’attacco di un pastore tedesco se l’è vista davvero brutta, rischiando tantissimo, riportando diverse ferite e finendo al pronto soccorso.

