Anna Tatangelo è tra i giudici della terza edizione di “All Together Now” insieme ai colleghi Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax. La cantante, in questo ruolo inedito, ha subito dimostrato feeling con la padrona di casa, Michelle Hunziker, con cui si esibisce sul palco in ogni puntata, meno con la sua vicina, ovvero Rita Pavone. La settimana scorsa era stata una frecciatina sul suo ex Gigi D’Alessio, questa volta l’ennesima diversa veduta sulle performance dei concorrenti.

Ma naturalmente, come ogni mercoledì, oltre alla bella musica, alle emozioni, ai piccoli scontri e al divertimento anche i look delle protagoniste non sono passati inosservati. La conduttrice ha sfoggiato un bellissimo abito da sera color vinaccia ripreso su un fianco, abbinato a un paio di sandali dal tacco vertiginoso. (Continua dopo la foto)















Un look molto romantico quello di Michelle Hunziker, che ha tenuto i capelli raccolti in una coda bassa, ma decisamente contrapposti quelli delle sue giudici. Per la puntata del 25 novembre, Anna Tatangelo e Rita Pavone hanno fatto una scelta molto più rock: Anna ha indossato una maxi maglia e degli stivali leopardati al ginocchio, mentre Rita un tailleur fantasia sui toni del beige e del marrone. (Continua dopo la foto)















Se la scorsa puntata Lady Tata si era presentata in studio con un tubino di latex rosso fuoco e aderentissimo anche questa volta è riuscita a esaltare la sua sensualità e la sua forma fisica da urlo ma sfoggiando uno stile completamente diverso in occasione della quarta puntata. Con un dettaglio extra lusso che aveva mostrato poco prima dell’inizio dello show tra le Storie di Instagram. (Continua dopo le foto)











Nel dettaglio, Anna ha indossato come mini dress un maxi t-shirt nera a maniche corte decorata con una scritta gold “I’m a dreamer”. Si tratta di un modello della collezione di abiti genderless del coreografo e ballerino Luca Tommassini. Sotto, calze a rete color carne e il “pezzo forte”: un paio di appariscenti stivali cuissardes leopardati con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei. Il prezzo? Sul web vengono venduti a 890 euro, anche se, essendo di qualche stagione fa, è possibile trovarli anche a prezzo scontato.

