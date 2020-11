Il segreto “intimo” di Patrizia De Blanck: smascherata dagli altri appena uscita dal GF Vip

Patrizia De Blanck non è più una concorrente del GF Vip. Lunedì scorso, nel corso dell’ultima diretta, ha abbandonato la Casa per volere del pubblico, che ha preferito mandare avanti nel gioco Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini. Poco prima la contessa, che al reality ha festeggiato il suo 80esimo compleanno, aveva ricevuto due sorprese.

Quella di un suo ex e quella della figlia Giada De Blanck, che l’aspettava fuori dalla porta rossa. Un’emozione fortissima per Patrizia rivedere Giada dopo circa 70 giorni. Eppure quando aveva scoperto di essere stata nominata, aveva reagito male. La contessa si era scagliata contro Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda, “colpevoli” di averla nominata. “Volevo restare qui fino alla fine per dimostrare che anche a una certa età è possibile partecipare a un programma come questo e interagire con i più giovani”, aveva detto in lacrime. (Continua dopo la foto)















Ma, stando ai risultati del televoto del 23 novembre, solo il 6% del pubblico voleva che Patrizia De Blanck rimanesse nella Casa, dunque ha dovuto abbandonare i coinquilini in diretta. Prima di lasciare la Casa, Patrizia li ha abbracciati tutti con affetto: “Ci rivedremo fuori”, ha detto loro. Signorini invece ne ha approfittato per chiedere a Stefania Orlando se si sentisse responsabile e lei, tra le lacrime: “Un po’ sì e mi dispiace molto”. (Continua dopo la foto)















È dunque certo che la contessa trascorrerà le feste natalizie a casa sua, con la sua famiglia e chissà chi la raggiungerà in studio la prossima settimana tra Selvaggia Roma, Dayane Mello, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini, tutti finiti in nomination dopo l’uscita di scena di Patrizia. Che comunque continua a far parlare di sé nella Casa. (Continua dopo foto e post)









Adoro Pier, Stefania, Zelletta, Rosalinda, Giulia, Selvaggia, Giacomo e Dayane che, buttati sul divano, ricordano che la contessa NON portava le mutande.#GFVIP — quick_lounge@yahoo.it (@quick_lounge) November 25, 2020

Zelletta: Come la contessa che non portava le mutande…

Pier: E pensa quando la massaggiavi 🤣🤣🤣⚰️⚰️⚰️#gfvip — roxanna_delacroix (@Roxanne9912) November 25, 2020

La contessa stava senza mutande sempre dicono C H O C #GFvip — Giada (@__Giada) November 25, 2020



La notte scorsa i vipponi hanno festeggiato il compleanno di Rosalinda e mentre erano tutti a chiacchierare sui divani, Andrea Zelletta ha sganciato una bomba sulla De Blanck: “Come la Contessa, che ricordate… non portava mai le mutande“. Pierpaolo Pretelli si è messo a ridere: “E pensa a quando te la massaggiavi”. Qualche giorno fa a Pomeriggio 5 anche un ex gieffino commentando l’eliminazione di Patrizia, che appena iniziato il reality si era tolta la vestaglia rivelando in effetti l’assenza di intimo, ne parlava: “Forse lo saprete, ma lei non usa biancheria intima”.

