Alessandra Mussolini, ha sentito l’esigenza di confessare tutto. Ma partiamo dal principio. Ballando con le stelle si è concluso sabato scorso con la vittoria di Gilles Rocca, e il percorso di Alessandra Mussolini allo show che , è stato di crescita e liberazione.

All’interno di Ballando con le stelle Alessandra Mussolini è riuscita a far pace con Canino e ha convinto quasi tutti in giuria grazie al suo modo di ballare. Infatti il terzo posto nel programma condotto da Milly Carlucci è stato suo. Come ogni percorso che si rispetti, non sono mancati gli ostacoli per Alessandra Mussolini. Ma approfondiamo meglio. (Continua dopo le foto)





























Una volta consumate ben nove puntate di Ballando con le Stelle, il partner della Mussolini, Maykel Fonts, è risultato positivo al Covid. La Mussolini ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi: “Un trauma. Sono stata in pensiero ogni giorno. Per intere notti mi sono svegliata con il fiato corto e con l’ansia di essere anche io positiva”. Un’altra rivelazione madre di Alessandra su Ballando: “Sono tornata solo grazie a Milly Carlucci”. Dopo la paura, Alessandra Mussolini che ha deciso di tornare a ballare su quel palco accanto a un nuovo partner: Samuel Peron. (Continua dopo le foto)









“Sono tornata a ballare dopo mille dubbi e altrettanti tamponi, solo grazie a Milly Carlucci e al talento di Samuel Peron”. Proprio con queste parole Alessandra Mussolini ha raccontato che nella sua vita rifarebbe tutto e ha confessato che Ballando con le Stelle 2020 sia stata per lei una vera e propria scuola, che le ha permesso di sentirsi libera e fare pace con se stessa. Il feeling tra Alessandra Mussolini e Maykel Fonts non è passato in sordina al pubblico attento di Rai1. La protagonista di Ballando 2020 ha infatti raccontato di una possibile gelosia del marito: “Una punta di gelosia in fondo fa bene al rapporto. Le moine funzionano sempre”.

