Da quando i vipponi di Alfonso Signorini hanno saputo del prolungamento del programma in Casa si respira tutt’altra atmosfera. Il GF Vip non finirà il prossimo 4 dicembre, giorno della scadenza del contratto dei concorrenti, e nemmeno qualche giorno dopo, come sospettavano alcuni inquilini che avevano subodorato una novità in tal senso.

La porta rossa si chiuderà definitivamente l’8 febbraio 2021 e, prossimamente, è previsto l’ingresso di altri vip o presunti tali. Uno, parola di Signorini, è uno sportivo. Durante una diretta del format GF Vip Party con Annie Mazzola e Awed, il conduttore ha rivelato dei dettagli di uno dei concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di uno sportivo a livello agonistico che non ha mai nascosto la sua omosessualità. (Continua dopo la foto)















Signorini ha anche precisato che, insieme agli autori, ha pensato di inserire nel cast questa persona che potrebbe interessare molto a Tommaso Zorzi. Ma chi, del cast attuale, lascerà presto la Casa? A quanto si è capito di sicuro Elisabetta Gregoraci abbandonerà i suoi compagni di avventura perché le pesa troppo la mancanza del figlio Nathan Falco. Francesco Oppini, invece, è in preda all’incertezza. (Continua dopo la foto)















Il figlio di Alba Parietti è molto combattuto sul da farsi perché pensa alla sua fidanzata Cristina e al suo lavoro. Nelle ultime ore anche Enock sta vivendo un momento difficile, indeciso se restare o andare via. Poi, nel pomeriggio, la situazione sembrava precipitare: il calciatore ha esternato un malessere agli altri vipponi e Elisabetta Gregoraci gli ha chiesto se si trattasse di un attacco di panico e lui: “Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire”. (Continua dopo le foto)











Gli amici più della stanza arancione hanno provato a rincuorarlo nella sauna. “Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre, resisti almeno fino alla fine del primo contratto. Hai già passato 70 giorni”, gli ha detto Pierpaolo Pretelli. Ma lui, come se non volesse ascoltare: “Adesso dieci giorni mi sembrano infiniti”. “Quando ti senti soffocare, guarda il cielo”, il consiglio di Eli mentre Andrea Zelletta, per sdrammatizzare: “Hai rotto il caz***, devi rimanere qui”. Per ora, l’abbandono di Enock sembra scongiurato ma è parso veramente in crisi.

