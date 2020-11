Alessia Marcuzzi è tornata nello studio de Le Iene e, come sempre, ha sfoggiato una mise pazzesca. Si sa, la conduttrice romana è anche una icona di stile oltre a essere un personaggio televisivo molto amato dal pubblico e non a caso da anni e anni sul piccolo schermo. Lo dimostra praticamente ogni giorno anche sul suo affollato profilo Instagram.

Alessia è una appassionata di moda e anche quando è in casa o comunque lontana dai riflettori non rinuncia a indossare capi griffati o comunque di tendenza. Certo, poi ogni volta che appare sul palco riesce a dare il meglio di sé. A Temptation Island, che si è concluso qualche settimana fa, la Marcuzzi aveva puntato tutto su uno stile “mannish” firmato Isabelle Marant. (Continua dopo la foto)















Tra jumpsuit, magliono over e stivali camperos a ogni puntata Alessia Marcuzzi non ha sbagliato un colpo e dimostrato che una donna in tv per catturare l’attenzione non ha bisogno di spacchi e maxi scollature o di abiti vistosi ed eccessivi. Stile completamente diverso ma anche molto variegato invece per presentare Le Iene insieme a Nicola Savino. (Continua dopo la foto)















Dopo aver sfoggiato una sensuale jumpsuit con gli shorts in total black, per il suo sesto appuntamento con Le Iene la conduttrice che da poco ha soffiato su 48 candeline anche se nessuno lo direbbe ha puntato tutto su un mini abito molto originale (e anche molto costoso). Si è presentata sul palco in versione animalier con un minidress “muccato” rosso e nero in jersey stretch. (Continua dopo foto e post)









Si tratta di un modello firmato Alexandre Vauthier aderente, accollato e caratterizzato da una la gonna a portafoglio che Alessia ha abbinato a un paio di collant velati neri e décolleté di vernice bordeaux con il tacco a spillo di Casadei. Il prezzo totale del suo outfit? Beh, elevato: il vestito sul web viene venduto a 1.323 euro, mentre per quanto riguarda le scarpe una variante simile costa 575 euro. Insomma, il look rosso e nero vale quasi 2mila euro…

