Altra gaffe di Giancarlo Magalli in diretta durante I Fatti Vostri, il programma che conduce insieme a Samanta Togni. Ormai i momenti che lasciano imbarazzo in studio iniziano a essere diversi e il repertorio si aggiorna di puntata in puntata. Una serie di siparietti divertenti che vanno anche al di là delle aspettative dei rispettivi protagonisti.

Di recente il conduttore rivolgendosi a Mary Segneri in occasione di una coreografia di Samantha Togni, il conduttore esortò la cuoca titubante: “Buttati per terra, fai finta che stai male”. E la Segneri ha improvvisato scherzosamente un dolore alla caviglia. Un momento giocoso che però poi ha fatto scendere un velo di imbarazzo in studio. (Continua dopo la foto)















Sempre parlando con Mary Segneri disse: “Ti do una coltellata, non lo so”. Scherzava, sicuramente, ma l’uscita non è stata molto felice. Non contento, ha collezionato un’altra gaffe in studio. Parlando con Samanta Togni di un film sulla danza, esclama: “Credevo che fosse un film specialistico, di quelli che vedono solo i ballerini”. (Continua dopo la foto)















Poi parlando con Samanta Togni di un film sulla danza, esclama: “Credevo che fosse un film specialistico, di quelli che vedono solo i ballerini”. Per poi aggiungere: “Un po’ come Cicciolina per il colonnello Morico”. A quel punto Mary Segneri non ha potuto fare altro che alzare al cielo lo sguardo. In studio è calato il gelo, allora Magalli ha provato a riprendere in mano la situazione dicendo: “La sua presenza è ingombrante nel senso che, quando balla, balla”, ma ormai la frittata era fatta. (Continua dopo la foto)









Il repertorio si è arricchito nella puntata di mercoledì 25 novembre. Il conduttore ha fatto gli auguri per finta a Samanta Togni poi le ha chiesto quando cade la ricorrenza di Santa Samanta. Così la Togni ha fatto notare a Magalli che quella festività non esiste. A questo punto è partita la “bomba” di Magalli: “Giustamente, tutto tranne che santa”. Altri attimi di gelo in studio. Samanta Togni ha poi ripreso regolarmente facendo finta di non aver sentito la freddura di Giancarlo Magalli che ha proseguito prendendo di mira, questa volta, il maestro Stefano Palatresi “Neanche San Palatresi c’è”, suscitando le risate di tutto lo studio.

“È fatta!”. Alberto Urso esplode di gioia, la voce bomba è confermata. Fan al settimo cielo