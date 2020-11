Dopo gli abusi subiti la notte del 10 ottobre, “prigioniera” per quasi ventiquattro ore nella camera padronale di Alberto Maria Genovese, ora i servizi televisivi, i giornali, le trasmissioni: tutti parlano di quello che è successo a Terrazza sentimento, il superattico con vista Duomo del “mago delle startup” in carcere dal 6 novembre, dei festini, delle violenze.

E intanto non manca chi l'accusa, chi le punta il dito contro. La diciottenne che sarebbe stata abusata nei festini organizzati da Genovese a Milano, parla alla Stampa e al Corriere della Sera attraverso il suo avvocato, Luca Procaccini. "Sono distrutta, sotto choc. Ma di certo non me la sono andata a cercare – ha detto – Ho 18 anni, volevo solo divertirmi, ero stata invitata a una festa, mai pensavo di risvegliarmi in questo inferno".















Il nome di Genovese non lo vuole neanche sentire pronunciare. Quando lo sente in tv, dice il suo avvocato, piange disperata: "Non riesco ancora a capire che cosa sia accaduto. Come sia potuto succedere". "Quello che mi è capitato è stato una cosa tremenda. Ho rimosso tutto, ho cancellato ogni momento di quella notte. Ricordo solo la sensazione di pericolo, il dolore, l'enorme paura, quando sono riuscita a prendere il cellulare e a scrivere alle mie amiche per chiedere aiuto", ha confessato la 18enne all'avvocato.















Del caso si era occupato anche Massimo Giletti, finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli che non ha gradito il modo in cui il conduttore de La7 ha trattato questo tema assai delicato. E oggi su Il Fatto Quotidiano la giurata di Ballando con le stelle ha espresso tutto il suo dissenso, asserendo senza indugio alcuno quanto segue: "Dico solo che nello stesso orario si occupava del caso anche Barbara D'Urso e al confronto pareva la Cnn…".











Difatti Selvaggia Lucarelli non ha fatto mistero di credere che Massimo Giletti abbia trattato il ‘caso Alberto Genovese’ con un po’ troppa superficialità: “Ha affrontato questo caso delicato con una superficialità pericolosa e imbarazzante…”. Successivamente Selvaggia Lucarelli, sempre a Il Fatto Quotidiano, si è anche domandata cosa possa essere successo a Massimo Giletti che si auto-proclamaerebbe paladino della legalità e poi tratterebbe un argomento delicato in questo modo.

