‘Amici 20′ è iniziato ufficialmente da un paio di settimane e c’è già grande attesa per la prossima puntata di sabato 28 novembre. Maria De Filippi ha apportato dei cambiamenti nella scuola, visto che come vi abbiamo riferito un po’ di tempo fa sono cambiati ben due insegnanti. Stanno infatti lavorando da quest’anno Lorella Cuccarini e Arisa, rispettivamente nei ruoli di maestra di ballo e di canto. Ed ecco arrivare in queste ore un’altra bellissima notizia che farà felice il pubblico.

A sganciare la bomba è stato il settimanale 'Chi', che nella sua rubrica 'Chicche di gossip' ha annunciato dell'arrivo di un ex protagonista del talent show di Canale 5. Un ritorno più che gradito, che sicuramente sarà accolto benissimo da tutti. Non lo vedremo all'opera in studio e non sarà sempre presente davanti alle telecamere perché gli è stato assegnato un compito molto interessante, che però non lo farà stare al centro dell'attenzione. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.















Nel numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini è infatti stato scritto che torna ad 'Amici' il cantante Alberto Urso. Per lui si tratterà di un ruolo inedito, che non ha mai svolto finora in carriera. Infatti, starà a stretto contatto con gli allievi e fungerà da consulente musicale. Stando a quanto trapelato, dovrebbe scegliere le canzoni che poi i concorrenti del programma presenteranno ufficialmente in puntata. Sarà quindi fondamentale nel dispensare i giusti consigli.















Ulteriori dettagli non sono stati forniti dal settimanale di gossip, ma non è escluso che nei prossimi giorni e comunque sabato pomeriggio saranno svelati altri particolari su questa sua collaborazione. Indubbiamente per Urso si tratta di una proposta molto interessante, alla quale non avrà pensato due volte prima di accettare. Maria De Filippi è stata decisiva per il lancio della sua carriera musicale, che sta vivendo momenti sempre più entusiasmanti e ricchi di grande successo.









Qualche settimana fa Alberto Urso ha postato su Instagram un dolce messaggio d’amore, espresso con parole davvero profonde. “A chi sono rivolte? Perché non a me?!”, le domande dei fan affollano il web, la curiosità è diventata incontenibile. Il nostro tenore preferito si sarà innamorato? I fan non si danno pace e si sono lanciati nelle supposizioni più variopinte, come dei veri e propri detective dell’amore.

