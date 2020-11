“A grande richiesta il Grande Fratello ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo nella Casa fino a ulteriore comunicazione”, spiega il comunicato letto lunedì sera da Alfonso Signorini. Le urla di gioia scuotono la Casa, dato che tutti i vip si sono affezionati a Giacomo Urtis.

"Non possiamo fare entrare dei macchinari?", esclama Stefania, che allude all'occupazione di Urtis, ben noto come il chirurgo delle star. Maria Teresa si dice molto soddisfatta perché il suo appello è stato accolto. Mentre Giacomo Urtis promette di "fare un po' meno il simpatico" rispetto a come si è rapportato finora. Non giudichiamo la fantasia, ma di sicuro premiamo l'inventiva.





























Possiamo dire che Giacomo Urtis sia entrato quasi in punta di piedi nella Casa del Grande Fratello Vip, rispetto ad esempio, due nomi a caso, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Il suo ruolo preimpostato era quello di mettere a disagio i concorrenti sganciando gossip veri o presunti. Come da poco appreso, il chirurgo dei Vip è comunque stato confermato all'interno della Casa di Cinecittà come guest star fino a data da stabilirsi. Detto ciò, il famoso chirurgo pare avere qualche difficoltà di genere – come dire – tecnico… Ha infatti apertamente ammesso ai suoi compagni di avventura di non riuscire a evacuare…! Ma pare aver trovato un geniale escamotage.

Giacomo Urtis once said: “comunque se domani non vado di corpo svuoto il dolcificante e mi faccio la peretta” #GFVIP pic.twitter.com/1fvQu49dEX — 🐍🍵 (@TommyZstan) November 25, 2020









“SE NON VADO DI CORPO SVUOTO IL DOLCIFICANTE E MI FACCIO UNA PERETTA” VOGLIO URTIS IN QUELLA CASA FINO ALL’8 FEBBRAIO. ⚰️#GFVIP pic.twitter.com/Wm1mkzBbmM — IAM-WHAT-IAM👑 (@Queen22153004) November 24, 2020

Data la sua delicata condizione di stitichezza, Giacomo Urtis ha affermato che sarà costretto a svuotare il contenitore del dolcificante per farsi niente meno che una peretta! Una dichiarazione forte quella del nostro amatissimo Doc, la pazzesca esternazione è avvenuta nella stanza blu, dove Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a una delle sue inconfondibili risate. L’escamotage suggerito da Giacomo Urtis come soluzione alla propria stitichezza è totalmente normale… Chi non si è mai trovato nella medesima situazione, almeno una volta nella vita, e la prima cosa a cui ha pensato è stato il contenitore del dolcificante?!

