“Non dovevi farlo, sei senza cuore”. Elisabetta Gregoraci, il gesto a Pierpaolo Pretelli fa infuriare tutti

Gf Vip. Elisabetta Gregoraci accende la polemica. Il rapporto tra i due amici speciali continua a regalare al pubblico italiano colpi di scena che ribaltano la situazione. Usciti solo da qualche settimana da una lite che aveva messo in discussione la loro affinità, Elisabetta e Pierpaolo Pretelli ci riprovano. Li avevamo lasciati tra scambi di messaggi in codice e sguardi di complicità. Ma adesso? Scopriamo cosa è successo.

Grattini sulla schiena non così tanto innocenti. Elisabetta Gregoraci ha pensato di sfuggire nuovamente all’occhio indiscreto delle telecamere coinvolgendo Pierpaolo Pretelli nel suo modo di dialogare in codice. Li avevamo lasciati sulla poltroncina, lui tra le gambe di lei, mentre la conduttrice provava a indagare se tra l’amico speciale e Selvaggia Roma ci fosse o meno una particolare ‘intesa’. (Continua a leggere dopo la foto).















Le acque sembravano essere tornate calme dopo la lite, dunque, per la gioia di quanti non attendono altro che vedere confermati i dubbi su una loro probabile relazione lasciata al momento ‘clandestina’. Ma nelle ultime ore la situazione si ribalta di nuovo, e pare che il gesto choc a Pierpaolo Pretelli da parte della conduttrice abbia fatto infuriare i fan. Ecco cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto).















L’ex velino con il cuore in mille pezzi. Alla luce del prolungamento del programma gli inquilini della casa hanno indetto una riunione nel salone che poi è diventato motivo di svago per tutti. Tema: follie per amore. Tommaso Zorzi ha così raccontato: “Una volta eravamo in hotel e gli ho nascosto il passaporto perché avevamo litigato e voleva andare via”, ed Elisabetta ha commentato. (Continua a leggere dopo le foto).









“Anche a me l’hanno fatto… Qualcuno mi ha nascosto il passaporto perché me ne volevo andare, poi in pochi minuti ha organizzato un volo dall’altra parte del mondo e siamo partiti. Io amo chi mi fa queste sorprese…”. La reazione di Pretelli non è stata delle migliori. L’ex velino si è allontanato da solo in veranda. Tutti i fan hanno notato la sua espressione atterrita e hanno così commentato la ‘crudeltà’ della Gregoraci: “Il viso sofferente di Pierpaolo alle parole di Elisabetta…Non si accorge che i suoi racconti da ricca feriscono Pierpaolo, è senza cuore”.

“Leone, ma che fai?!”. Chiara Ferragni incinta mostra il pancione al figlio. La sua reazione è inimmaginabile