Da quando Selvaggia Roma è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la percentuale di gossip si è alzata vertiginosamente. L’ex volto di Temptation Island ha lanciato un paio di ‘bombe’ che hanno destabilizzato gli equilibri degli inquilini del reality show di Alfonso Signorini. Bombe pesanti, come quella del bacio in discoteca con Enock, fratello di Mario Balotelli e concorrente di questa edizione.

“Non ci siamo mai baciati, perché devi dire una bugia?”, aveva risposto Enock scatenando la reazione della Roma: “Perché mi devi far passare per matta? Ho anche i messaggi e pure un amico che può testimoniare. Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto?”. Poi era arrivata l’ammissione del fratello di Balotelli ad Andrea Zelletta. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono incu…o, i messaggi dicono ciò che dice lei, ma li ha inviati il mio migliore amico”, aveva raccontato Enock in un momento di confidenza con l’ex tronista di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 Tony Aglianò, miglior amico di Selvaggia Roma, ha svelato la verità sul discusso bacio in discoteca. L’ex ballerino di Amici ha rivelato che l’amico di Enock in realtà la sera del bacio voleva lui e non la Roma”. (Continua a leggere dopo la foto)















Comeriporta Biccy.it “Sia Enock che un suo amico hanno fatto cenno a noi con la mano di andare da loro. Lei ha detto di aver avuto il flirt ed Enock è andato su tutte le furie. Lui era fidanzato per questo è successo il putiferio. Il flirt c’è stato, il bacio intendo, un bacio intenso. Ero presente in quella discoteca ed ho visto. – ha continuato Tony Aglianò – Enock già da dicembre 2019 scriveva su Instagram a Selvaggia. Vedendola in discoteca non se l’è fatta scappare. Si sono piaciuti ed è successo. Lui subito l’ha baciata e lei c’è stata”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Enock sui messaggi ha detto che è stato l’amico e non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram. Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo”.

