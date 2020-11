Puntata difficilissima quella condotta da Barbara D’Urso nella giornata del 24 novembre. A ‘Pomeriggio 5’ è infatti successo di tutto e non è stato facile per la conduttrice televisiva mantenere la calma e tranquillizzare gli ospiti, che sono esplosi di rabbia davanti alle telecamere. In quest’ultima puntata della trasmissione Carmelita ha ospitato Valentina Vezzali, Myriam Catania, Gennaro Lillio, Martina Nasoni ed un carissimo amico di Selvaggia Roma, ovvero Tony Aglianò.

Proprio quando si stava parlando del ‘Grande Fratello Vip’ è accaduto l’imponderabile e in studio si è scatenata una vera e propria rissa verbale soprattutto tra due ospiti. Sono volate davvero parole molto forti, che hanno messo in imbarazzo la padrona di casa, che è stata costretta a fare dei rimproveri per alcune considerazioni che in televisione andrebbero evitate. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono stati i contendenti e perché si è giunti a questo accesissimo scontro. (Continua dopo la foto)















L’amico dell’influencer Roma, Tony Aglianò, ha aggredito a parole Martina Nasoni, che ricorderete è stata una vincitrice del reality show oggi condotto da Alfonso Signorini. Il giovane ha affermato: “Sei una burina di periferia. Non fai altro che dire parolacce contro Selvaggia Roma nelle tue stories, sei gelosa perché in tre giorni si è parlato più di lei che di te in tutto il GF”. Ma la D’Urso ha replicato: “Questo non te lo permetto, Martina ha avuto un comportamento diametralmente opposto a quello di Selvaggia”. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha aggiunto: “Ha vinto il mio GF perché era amata dalla gente”. Poco dopo la stessa Nasoni ha attaccato Aglianò, esclamando: “Io sono come la contessa De Blanck, se un vaff…o te lo devo dire, te lo dico”. La presentatrice di ‘Pomeriggio 5’ però è stata costretta ad interrompere la ragazza: “No Martina, qui queste parole non si dicono”. Le scintille sono fortunatamente terminate qui e la trasmissione di Canale 5 è ripresa regolarmente, senza ulteriori polemiche. (Continua dopo la foto)









Nella puntata di ‘Domenica Live’ Barbara D’Urso era scoppiata in lacrime per il racconto sul tumore e sul Covid di Samantha De Grenet: “In motorino ho cominciato a perdere tutte le mie lacrime, a un certo punto perdi la lucidità. Non ho detto “perché a me?”, l’unica cosa per cui ho cominciato perdere la testa è stato vedere la vita di mio figlio dietro a quello che avrei vissuto io, dietro me con la chemio, oppure vederlo crescere senza di me che morivo..”.

