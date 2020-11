“Tr*** e accattona”. Giulia Salemi, sfogo epocale. Quella soffiata lanciata al GF Vip l’ha ‘distrutta’

Ormai è guerra nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. L’una contro l’altra armate. Apparentemente le due non hanno nulla in comune, ma lo scoop lanciato in diretta da Alfonso Signorini è destinato a cambiare i delicati equilibri all’interno del loft di Cinecittà. Per capre cosa è successo bisogna fare un passo indietro.

Nella puntata di lunedì sera, il direttore di Chi ha raccontato un episodio di qualche estate fa accaduto in Sardegna. Elisabetta e Giulia si trovavano proprio lì in vacanza e c’era anche Flavio Briatore. Signorini ha rilanciati un pettegolezzo dopo la nomination di Giulia Salemi alla showgirl calabrese, che non è sembrato averla presa bene. Il conduttore ha rivelato che una sera Giulia Salemi si sarebbe avvicinata a Flavio Briatore scatenando la gelosia di Elisabetta Gregoraci. A quel punto tra le due è nata la discussione. (Continua dopo la foto)















A quanto pare le parole di Alfonso Signorini sembrano aver riportato a galla un vecchio rancore soprattutto da parte della showgirl calabrese. Secondo quanto è stato raccontato pare che la Salemi fosse stata invitata in Sardegna da amici, che a loro volta sono amici di Flavio Briatore. Di conseguenza un incontro tra le due apparve inevitabile anche perché a quella serata partecipava anche la Gregoraci. “Ma non stavano già più insieme”: Giulia Salemi si è affrettata a ricordare, quasi come a giustificarsi, rivelando anche che in più di un’occasione la Gregoraci non l’avrebbe salutata e l’avrebbe squadrata dall’alto in basso. Inoltre va detto che il racconto di Signorini è avvenuto quasi al termine della puntata: Elisabetta Gregoraci è apparsa piuttosto infastidita perché si è detta stanca di essere messa continuamente in mezzo alle discussioni per il suo passato con il potente imprenditore. (Continua dopo la foto)















Inutili i tentativi da parte di Giulia Salemi di parlare con la Gregoraci che si è mostrata piuttosto refrattaria al dialogo con l’influencer. La conduttrice si è anche sfogata con le altre concorrenti per tutta la situazione che inizia ad andarle stretta. Non solo: dopo aver ascoltato che il reality finirà a febbraio, la showgirl ha reagito male tanto da farle minacciare più volte di abbandonare il gioco. Per la Gregoraci si trattava di un momento di grande tensione, anche se Giulia Salemi non ci sta e lo ha fatto capire chiaramente durante una discussione con Dayane Mello. (Continua dopo la foto)









“Lei che mi fa passare per accattona non mi sta bene, solo perché le ho dato della snob, che è vero. Lei ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella Casa ma fino all’altro ieri lo era. Io poi mi sono ripromessa di azzerare tutto ma se fai così allora anche io parlo. Quando sono entrata era carina con me e non me lo aspettavo, quindi l’ho rivalutata”, si è sfogata la Salemi in giardino con Dayane. “Ci sono rimasta male, perché non mi puoi far passare né per gatta morta, se non troia, né per accattona. È vero, io a differenza sua non ho mai sposato un benestante. Tre anni fa io la vacanza in Sardegna non me la potevo permettere. E cosa c’è di male se un gruppo di amici di invita ad accettare? Sono la prima che ironizza su questa roba qua”, ha detto Giulia Salemi quasi in lacrime.

