In occasione dei 50 anni di Samantha De Grenet a Domenica Live Barbara D’Urso ha preparato una serie di emozionanti sorprese per celebrare l’evento. Ebbene stavolta qualcosa è andato storto ed i telespettatori se ne subito accorti. Ma andiamo con ordine. Samantha è stata intervista da Barbara e nel corso della chiacchierata sono stati toccati molti aspetti della vita della showgirl.

Samantha, ad esempio, aveva scritto una lettera su Instagram al figlio 15enne Brando e proprio il ragazzo si è presentato nello studio portando una torta alla madre. Questa, ovviamente, era una delle sorprese preparate da Barbara D'Urso, una 'carrambata', diciamo. Ma le parole pronunciate dalla De Grenet subito dopo hanno creato un momento di grande imbarazzo, svelando quello che forse andava tenuto nascosto.















Qualche minuto l'ingresso del figlio Samantha ha infatti affermato che Brando: "Era molto emozionato di venire da te". Ora, se fosse stata una vera sorpresa ovviamente la showgirl non avrebbe dovuto sapere nulla, quindi come ha fatto a dire una cosa del genere? E così sui social c'è subito chi dice: "De Grenet c'è una sorpresa per te.. tuo figlio Brando… Sì in effetti era molto emozionato… Ma non era una sorpresa?". Domanda a questo punto più che lecita.















Insomma il sospetto che piuttosto che di sorpresa si trattasse di un incontro concordato si è subito diffuso tra il pubblico. In realtà, forse, la vera sorpresa era la torta, mentre l'arrivo di Brando era già conosciuto da Samantha. La verità non la sapremo mai, ma intanto va detto che l'intervista della De Grenet è stata, quella sì, ricca di rivelazioni. La showgirl ha parlato sia della sua lotta contro il tumore al seno, che sta ancora affrontando, e poi del doppio matrimonio con Luca Barbato, padre di suo figlio.









#domenicalive De Grenet c’é una sorpresa per te.. tuo figlio Brando..Si in effetti era molto emozionato ..Ma non era una sorpresa ? 😂😂😂 — 💤io c’é 🎶🎸 (@soul_brex) November 22, 2020

La storia con Barbato, in particolare, merita di essere raccontata. Samantha e Luca, infatti, si sono sposati due volte. La prima volta nel 2005, con rito civile, a Terni. La seconda, invece, risale al 2015 ed è avvenuta dopo anni di separazione. Le nuove nozze sono avvenute con rito religioso. Samantha, infatti, era già stata sposata con Pierfrancesco Micara e, prima di risposarsi, ha dovuto attendere che fosse sciolta la precedente unione. In mezzo, comunque, Luca e Samanhta si sono separati proprio poco dopo la nascita di Brando. Per poi ritrovarsi e vivere, stavolta davvero, una seconda travolgente storia d’amore.

