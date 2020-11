Ancora una volta ciò che accade all’interno del ‘Grande Fratello Vip’ ha degli strascichi anche all’esterno della casa. Vi abbiamo infatti raccontato dell’affondo dell’ex gieffino Fulvio Abbate, che ha deciso di adire le vie legali contro Francesco Oppini: “Mi scrivono che Oppini ed altri dentro la casa del Grande Fratello starebbero ancora dicendo male di me, sostenendo che io facevo discorsi da maniaco sessuale. Bene, mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelarlo”.

E poi: “I miei legali sono stati già avvisati, aspetto che mi facciate queste segnalazioni, anche perché non lo guardo il Grande Fratello Vip, ho altro da fare, grazie”. Adesso a finire nel mirino è la concorrente Maria Teresa Ruta, la quale starebbe parlando moltissimo di un discusso personaggio famoso, che è venuto a conoscenza di tutto questo. Da parte di questo vip ci sarebbe interesse a varcare la porta rossa per avere un confronto diretto con la conduttrice televisiva e mamma di Guenda. (Continua dopo la foto)















Ad intervenire per telefono alla trasmissione condotta su RTL 102.5 da Francesco Fredella è stato Antonio Zequila. Quest’ultimo non riesce più a sostenere la situazione, infatti è stanco di dover sentire che la Ruta continua a parlare male di lui: “Mi nomina sempre nella casa. Una volta ha detto che Zequila non le piace, che mi menerebbe. E poi alle nomination mi ha nominato ancora una volta”. E successivamente ha annunciato in diretta radiofonica di essere pronto ad incontrarla. (Continua dopo la foto)















A Fredella Antonio Zequila ha confessato: “Voglio entrare nella casa per avere un confronto diretto con lei. La condirei come l’insalata. Mi piacerebbe tornare nella casa, io ho un rapporto speciale con il GF”. Non sappiamo quindi se gli sarà concessa semplicemente la possibilità di rapportarsi a distanza con Maria Teresa o se, clamorosamente, potrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo concorrente. Se si dovesse avverare quest’ultima ipotesi, si preannuncerebbero scintille. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa Maria Teresa Ruta ha commesso una gaffe clamorosa. Sia le sue affermazioni che quelle di Andrea Zelletta hanno fatto scalpore. Se per l’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Leopardi è degli inizi del ‘900, per la conduttrice: “Dante è del 1600”. E sui social network, in particolare su Twitter, era scoppiato il caos per questa sua uscita.

