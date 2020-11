GF Vip, Alfonso Signorini svela il mistero sui ‘vipponi’. Il primo nome è pazzesco

Il “Grande Fratello Vip” finirà l’8 febbraio 2021. Alfonso Signorini l’ha comunicato ai concorrenti nella puntata andata in onda lunedì 23 novembre. “Canale 5, Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico.

“Non è possibile, è una burla”, ha detto Maria Teresa Ruta. Quando invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il malcontento ha cominciato a circolare tra loro. Non tutti, infatti, sono felici dall’idea di trascorrere le feste lontano dalla propria famiglia o il lavoro. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha già comunicato che non proseguirà la sua avventura all’interno della Casa: “Io ho già deciso, basta così. Quello che dovevo dare l’ho già dato. Per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo”, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Signorini però oggi, a Casa Chi, ha detto che nonostante la forte mancanza del figlio Nathan Elisabetta potrebbe cambiare idea e restare. Una reazione simile a quella di Elisabetta la hanno avuta anche Dayane Mello ed Enock Barwuah. “Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei”, ha detto la modella brasiliana. (Continua a leggere dopo la foto)















Il conduttore ha commentato le reazioni dei concorrenti spiegando anche che Francesco Oppini potrebbe cambiare idea. “Lo vedo in crisi, a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare”. Ovviamente la produzione non obbligherà nessuno di loro a rimanere all’interno del gioco. Chi vorrà, potrà rinunciare e tornare a casa propria. In compenso, entreranno nuovi concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Alfonso ha parlato anche dei nuovi ingressi svelando quanti saranno i nuovi vipponi a varcare la porta rossa. Saranno cinque uomini e cinque donne e arriveranno da ogni parte dello spettacolo: sport, televisione, social e ci sarà un altro personaggio che arriverò dal programma Temptation Island. Lunedì 30 novembre sarà la volta di Cristiano Malgioglio. Tra il 7 e il 14 dicembre, poi, entreranno altri nove personaggi.

