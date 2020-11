Non sappiamo se dentro la casa del GF Vip non ci sono veri e propri talenti, per dirla alla Maurizio Costanzo, ma di sicuro tutto ciò che ruota attorno, o dentro, la casa attira sempre moltissimo interesse. Stavolta a parlare di quanto avviene nel reality presentato da Alfonso Signorini è stata Lory del Santo a Mattino Cinque. Le sue parole di fuoco hanno avuto un bersagio ben preciso.

Ma va fatta una premessa. I concorrenti sono appena stati messi a conoscenza da Signorini che il programma durerà ben più del previsto, fino a febbraio. Dunque niente 'vacanze' di Natale. E i vipponi, sebbene la notizia fosse nell'aria già da tempo, non hanno reagito benissimo di fronte all'ufficialità. E così il conduttore ha mandato in onda dei filmati con messaggi di incoraggiamento da parte dei parenti degli inquilini. E lì qualcuno non ha trattenuto le lacrime.















Di fronte al videomessaggio di papà Franco, Francesco Oppini non ha saputo resistere ed è scoppiato in un pianto liberatorio. E così Lory Del Santo ha commentato con grande asprezza quanto visto: "Ogni volta che vede un messaggio dei genitori piange come se fosse una tragedia. Ma è un uomo di più di 30 anni. Vuol dire che non aveva alcun rapporto fuori?". Beh, non c'è che dire, una bella stilettata. Ora non resta che attendere la replica, magari di una certa Alba Parietti che di sicuro non è una che si fa pregare per rispondere per le rime.















Intanto, però, a sostegno di Francesco si è espresso un ex concorrente del GF, Raffaello Tonon che ha spiegato come all'interno della casa ogni emozione sia amplificata in conseguenza del lungo isolamento a cui sono tutti sottoposti. E non tutti, evidentemente, riescono a stare per così tanto tempo lontani dagli affetti più cari. Intanto nella casa, mentre i concorrenti si preparano a prolungare la loro permanenza, sono attesi ben nove volti nuovi.









L’ultimo ad essere entrato nella casa è stato Cristiano Malgioglio, una vecchia conoscenza del reality avendo partecipato al GF Vip 2. Altri cinque concorrenti entreranno la sera di Sant’Ambrogio, il prossimo 7 dicembre. Altri quattro, invece, varcheranno la porta rossa il lunedì successivo, 14 dicembre. Intanto da questa settimana e per tutto dicembre il GF Vip andrà in onda solo di lunedì. Il doppio appuntamento settimanale tornerà dall’11 gennaio 2021.

