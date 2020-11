Trionfo di Gilles Rocca e la ballerina professionista Lucrezia Lando nella finale di ‘Ballando con le Stelle’ andata in onda sabato 21 novembre su Rai Uno. La coppia ha vinto il programma con il 58% dei voti da casa. Secondo posto per l’attore Paolo Conticini e Veera Kinnunen, medaglia d’argento dopo la sfida persa con la coppia vincente. Podio di bronzo per Alessandra Mussolini e Samuel Peron, che ha disputare la finale al posto di Maykel Fonts, risultato positivo al Covid-19.

Visibilmente amareggiata per l’esclusione anche Elisa Isoardi, che in coppia con Raimondo Todaro si è fermata a un passo dalla finale.

“Siete stati degli eroi, dei veri eroi, avete avuto mille difficoltà. Bravi! E naturalmente Elisa non potevi buttarti a ballare come una pazza con quella caviglia”, ha commentato a caldo Milly Carlucci a cui la Isoardi, visibilmente rammaricata, ha replicato: “Il nostro sacrificio non è stato compreso fino in fondo”. (Continua a leggere dopo la foto)















La coppia si è scambiata le medaglie al collo e secondo il sito del Corriere della Sera dietro le quinte “la Isoardi l’avrebbe gettata a terra, con un gesto di stizza. Tanto il nervosismo da parte dei due ballerini”. Una notizia che in pochissimo ha fatto il giro del web, con tanto di attacchi social alla conduttrice piemontese. Un gesto. Secondo alcune ricostruzioni a suscitare la reazione di Elisa Isoardi la decisione della giuria di votare per Paolo Conticini e la ballerina professionista Veera Kinnunen, classificati al secondo posto dietro Gilles Rocca e Lucrezia Lando. (Continua a leggere dopo la foto)















“Prima della finale ho avuto un piccolo incidente. Domani farò la lastra, ma probabilmente ho un alluce fratturato. Da ieri prevale un po’ la delusione ma non per il risultato, perché Paolo, Gilles meritavano. Ma per come sono andate un po’ di cose che mi hanno rattristato”, ha spiegato Raimondo Todaro a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Durante l’ospitata a ”Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, Elisa Isoardi ha voluto commentare la notizia data dal Corriere negando di aver lanciato la medaglia per terra una volta rientrata dietro le quinte. (Continua a leggere dopo la foto)









“Per carità, non ho gettato assolutamente la medaglia. Tocca al cuore quella medaglia, rimane lì. Come posso essermi arrabbiata? Ballando con le stelle mi ha dato tutto, mi ha dato tantissimo. Milly Carlucci è una stella vera, l’ho sempre detto: avrei pagato per fare Ballando”, ha spiegato la conduttrice rispedendo al mittente le accuse di un gesto che in questi giorni l’ha fatta finire al centro della polemica.

