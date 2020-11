Puntata piena di sorprese la 21esima del GF Vip. Da questa settimana in poi, tra l’altro, il reality andrà in onda solo e soltanto il lunedì sera come confermato da Alfonso Signorini in diretta. Addio appuntamento doppio, anche se non sarà una decisione definitiva.

Adesso al venerdì tornerà in onda, come anticipato dal conduttore, la seconda stagione della fiction “Il Silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti mentre la messa in onda del venerdì del GF Vip dovrebbe ritornare il prossimo anno a partire dall’11 gennaio 2021. Già perché il reality farà compagnia ai telespettatori fino a febbraio prossimo. Natale e Capodanno ma anche Befana nella Casa, quindi, per i vipponi di Signorini che, informati della novità in diretta, pensavano fosse tutto uno scherzo. (Continua dopo la foto)















Prima di questo annuncio bomba, però, Signorini ha fatto chiarezza su alcune vicende avvenute nei giorni scorsi nella Casa, come il gelo tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Le due bellissime del GF Vip hanno quindi rivisto alcune clip e poi si sono confrontate. Fino a pochi giorni fa infatti erano molto unite, poi hanno rotto in maniera forse definitiva, nonostante la “tregua” siglata qualche ora prima. (Continua dopo la foto)















“Ha toccato cose personali fuori dal Grande Fratello Vip – ha ammesso una Gregoraci visibilmente emozionata, facendo riferimento anche alle parole su Flavio Briatore – Non ho mai avuto problemi con lei però dicendo quelle cose mi sono sentita tradita”. “Ho accettato le sue scuse – ha concluso la Gregoraci – però penso che lei certe cose le ha dette perché le ha pensate davvero”. (Continua dopo le foto)











Il “tradimento” di un’amica, se così possiamo chiamare Dayane per Eli, è duro da mandare giù e la Gregoraci non è sembrata convintissima di metterci una pietra sopra come consigliato anche da Giulia Salemi. La versione della storia della modella brasiliana? In pratica ha ribaltato la frittata: “Non ho sentito supporto da parte sua. Quando ho affrontato giorni complicati in cui sono rimasta sola lei ha preso le parti di Francesco Oppini”.

“Stavolta non ci passo sopra”. Tommaso Zorzi in crisi nera: c’è rimasto troppo male. La decisione drastica dopo la diretta

fbq('track', 'Gossip');