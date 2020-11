Un altro colpo di scena a ‘Matrimonio a prima vista’, il programma in onda su Real Time basato sul format danese Married at First Sight che viene trasmesso da anni, in paesi come l’Australia, gli USA e il Regno Unito, in Italia arrivato alla quinta edizione. Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti e filmate per cinque settimane di convivenza, dove al termine di questo periodo decidono se continuare a essere sposati o divorziare.

In questa edizione i protagonisti sono Sitara Rapisarda, 29enne di Roma, cameriera in un ristorante, e Gianluca Elifani, 31 anni di Firenze, professione concept artist. Nicole Sonia, milanese di 29 anni, contabile, e Andrea Ghiselli, 28 anni, originario di Pesaro, gestore di un ristorante di famiglia. E ancora Giorgia Pantini, 32enne romana, insegnante di educazione fisica, pallanuoto e nuoto sincronizzato, e Luca Cantiano, 31 anni di Cisterna di Latina, che per lavoro affitta camere ai turisti.















Nell'ultima puntata Sitara e Gianluca si sono separati. Colpo di scena per Nicole e Andrea. Nonostante le liti e i momenti di grande tensione, i due hanno deciso di restare sposati, ma non hanno retto e poco dopo hanno deciso di chiudere la loro storia. Poi è arrivato il secondo colpo di scena. Gli ex sposi Sitara e Andrea hanno ufficializzato la loro relazione. "Quella con Sitara è una delle relazioni più belle che abbia avuto – aveva confessato Andrea a Fanpage – Lei non è assolutamente come è uscita fuori dal programma. Lo è in piccola parte quando le manca il punto di riferimento".















“Ma quando le dai dei punti di stabilità e solidi allora diventa la persona che dà più in assoluto. Si mette in gioco e condivide le cose. È venuta spesso al ristorante ad aiutarmi, quando nessuno glielo aveva chiesto e mi ha colpito molto. Abbiamo un video ci sono le immagini della nostra relazione e mi commuovo ogni volta che lo guardo”, aveva concluso.

A distanza di una settimana dall'intervista arriva un altro colpo di scena: Andrea e Sitara si sono lasciati. "Sitara si è posta delle domande durante la messa in onda del programma e mi ha giudicato per quello che ho detto e ho fatto. Per onorare il contratto non potevamo farci vedere troppo in giro e abbiamo vissuto la nostra storia un po' da clandestini. Tutte queste cose mi hanno fatto andare in tilt", ha spiegato Andrea a Fanpage.









"Ci sono delle cose che mi hanno lasciata perplessa. – ha spiegato Sitara – Andrea ha detto prima che Nicole non era il suo ideale di donna, poi l'ha fatta conoscere a tutta la sua famiglia e di colpo l'atteggiamento di Andrea è cambiato. Così mi sono fatta delle domande e siamo arrivati alla conclusione che forse il nostro rapporto non avrebbe avuto un futuro".

