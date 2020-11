Massimiliano Mora, colpo di scena dopo il GF Vip: l’ha scoperto appena uscito dalla Casa

Massimiliano Morra è stato l’ultimo concorrente del GF Vip a lasciare la Casa. Venerdì scorso però non era in studio e alle parole di Alfonso Signorini “Massimiliano non è qui con noi questa sera”, prima che i fan si allarmassero l’attore ha spiegato in una Storia Instagram di aver saltato la diretta “per motivi personali” e comunque “niente di grave”.

Massimiliano ha partecipato al reality show di Canale 5 ritrovandosi nella stessa Casa con la sua ex fidanzata Adua Del Vesco e il rapporto dei due è stato altalenante. Appena entrati hanno subito avuto un confronto da cui è emerso che il loro fidanzamento in realtà non si è mai consumato e i primi giorni sotto allo stesso tetto sono stati burrascosi. Poi sono riusciti a trovare una intesa.















Si sono chiariti lasciandosi alle spalle cicatrici e incomprensioni del passato ma ora che Morra è fuori, pare abbia nuovamente cambiato idea sulla sua ex. Questo perché dopo la sua uscita ha avuto modo di visionare alcuni video in cui atteggiamenti e parole della Del Vesco non gli sono per nulla piaciuti, come spiegato in un suo intervento nella trasmissione web Casa Chi.















"Sono uscito in puntata come un mostro – ha rivelato Massimiliano – Certo, l'ho corteggiata assiduamente perché mi piaceva molto, si riferiva a questo quando diceva che 'le avevo fatto del male', ma lei non ha voluto mai ammettere che c'era un interessamento forte anche da parte sua". Ha messo anche in discussione la sincerità di Adua e non esclude che certi suoi comportamenti abbiano influenzato parte degli altri inquilini sul il suo percorso nel reality.











“Quando sono uscito dalla Casa ho cominciato a mettere in dubbio che lei sia stata davvero sincera con me – ha proseguito Morra – Credo che abbia influenzato le persone all’interno della Casa e questa cosa ha influito molto sul mio percorso e probabilmente sulla mia uscita”, ha aggiunto sottolineando che gli è “dispiaciuto rivedere determinate clip visto che penso che alcune cose lei avrebbe dovuto dirmele in faccia e non lo ha fatto”.

