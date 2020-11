Nella casa del Grande Fratello Vip ne abbiamo viste di tutti i colori, ma non ci aspettavamo anche un concorrente… fantasma. Si tratta di un personaggio che viene citato più e più volte, ma di cui non si conosce nulla tranne il nome: Emily. Ebbene, sappiamo che è una donna, ovviamente, ma non chi sia veramente. In diverse occasioni gli inquilini della casa fanno ricorso a questa Emily, in particolare quando sanno che non otterranno qualcosa.

Tutto nasce sui social e, in particolare, dalla risposta che una nota tiktoker ha riservato a tre donne che le facevano una domanda. La tiktoker in questione è Carima, che gestisce una rubrica telefonica dove dà consigli di cuore. In un'occasione Carima ha risposto in modo particolare e inatteso alle donne che le chiedevano delle indicazioni su come comportarsi.















Dunque, è stata la stessa Carima, che cura una rubrica su Radio Cento che si chiama La Posta di Carima, a spiegare al sito Webboh: "Un giorno sono arrivate tre e-mail, una di Emily, una di Giorgia e una di Anna. Tutte chiedevano dei consigli di cuore". E a tutte e tre Carima ha risposto con la stessa espressione: "Ta piji nder c**o, amica mia". L'inattesa risposta è diventata virale sul web, con numerosi meme ad immortalarla per gli utilizzi più svariati. Evidentemente anche gli inquilini della Casa la conoscono e la utilizzano ogni volta che sanno che non potranno ottenere quello che chiedono.















I vipponi all'interno della casa hanno associato il nome di Emily, ad esempio, alla busta rossa che da settimane aspetta di essere aperta. Tommaso Zorzi e gli altri sanno che la busta non contiene nulla di buono per loro e così l'hanno soprannominata Emily. E questo perché quando apriranno la busta e leggeranno il suo contenuto, con ogni probabilità la decisione di prolungare il GF Vip fino a febbraio, ai reclusi non resterà che fare la stessa fine di una delle tre ascoltatrici di Carima.









Pier:” la busta rossa stasera la si apre?”

T&P:”EMILY”

Tommy:”La busta l’abbiamo soprannominata:”

T&P: “EMILY.”

Tommy:”Perché? Eh perché TE LA PIGLI NDER CULO”

P:”Semplice. Delicata.”

Tommy:”DELICATISSIMA.” […] Enock:”Emily chi è questa?”

T&P:”TE LA PIGLI NDER CULO”#GFVIP pic.twitter.com/SfbkhmDmKG — v̆̈ă̈l̆̈ĕ̈🦋 l broke my chair (@LivinInHardinIG) November 20, 2020

Dunque svelato il mistero di Emily. Con questo nome i partecipanti al GF Vip hanno trovato un modo elegante per evitare di ripetere l’espressione, piuttosto scurrile, divenuta virale sul web. In un’occasione, mentre Tommaso e gli altri stavano appunto parlando della busta rossa, Enock ha chiesto ingenuamente: “Emily? Chi è questa?”. E gli altri, in coro: “Te la piji nder c**o”. Più chiaro di così.

