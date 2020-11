Tutti abbiamo imparato a conoscere maggiormente Enock Barwuah nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il fratello di Mario Balotelli ha dovuto fare i conti con polemiche non di poco conto soprattutto legate al presunto flirt con la coinquilina Selvaggia Roma, da lui smentito categoricamente. Su di lui l’influencer romana aveva detto: “Ci siamo baciati in discoteca, è successo l’estate scorsa”. Ma la fidanzata di Enock, Giorgia Migliorati Novello, non ci aveva visto più sui social.

Prima l'ha dunque sfottuta su Instagram, dicendole: "Vai a giocare più in là", poi c'è stato anche il confronto in diretta al 'GF Vip' con la reazione clamorosa di Roma che le ha dato "della cornuta". Come abbiamo detto poco fa, suo fratello è il più famoso Mario, calciatore con alle spalle importanti esperienze in grandi club italiani e non solo e anche con la Nazionale azzurra. Non tutti però sanno che il gieffino ha anche una sorella. Andiamo a vedere chi è e cosa ha fatto nella sua vita.















Uno dei momenti più negativi trascorsi nella casa da Enock è stato anche quando l'ex gieffino Fausto Leali è stato squalificato, usando la parola "ne..o" nei suoi confronti. Oltre al fratello maggiore Mario, ha anche una sorella, che si chiama Abigail, ed un fratello, Angel. Ma è la prima che non è assolutamente una sconosciuta nel mondo dello spettacolo, visto che è stata in più di una circostanza protagonista di programmi televisivi. Ecco dunque dove l'abbiamo vista in questi anni.















Abigail Barwuah ha 31 anni, è nata in Ghana ed ha vissuto con il resto della famiglia a Bagnolo Mella, un paese in provincia di Brescia. Nel settembre dell'anno scorso è stata ospitata da Piero Chiambretti nel suo programma 'Chiambretti Night'. Qui ha dichiarato di avere intenzione di diventare una modella. In più, è stata una concorrente de 'L'Isola dei Famosi 8'. Nel 2012 l'abbiamo anche notata nel calendario 'Fotomodelle 2012'. Ha un carattere molto forte, ha infatti molta grinta.









Per quanto riguarda gli aspetti privati, si è unita in matrimonio con l’ex calciatore dell’Inter Oba Oba Martins e nel 2013 ha concepito il figlio Kendrick, che oggi ha sette anni. Si sono sposati negli Stati Uniti, nella città di Seattle. Nel 2012 finì agli onori della cronaca per un gossip molto scabroso. Il ‘Daily Star’ la beccò in atteggiamenti hot con l’allora fidanzata di Mario, Sara Tommasi.

