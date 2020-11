“Cosa è successo con Germano”. Valentina Autiero torna a UeD. Poi il colpo di scena

Valentina Autiero, niente da fare. La dama, che poche settimane fa aveva lasciato lo studio di UeD per frequentare Germano Avolio, è tornata single. La loro storia non è decollata e in puntata, uno di fronte all’altro, hanno spiegato cosa è successo. Poi il colpo di scena. Ma andiamo con ordine.

“Dopo la nostra uscita è iniziata una settimana infernale -ha raccontato Valentina a Maria De Filippi e al pubblico del dating show di Canale 5 – Abbiamo discusso, lui non è venuto da me, e ho scoperto che ha risposto ad alcune ragazze”. Poi la dama, che in studio non è riuscita a trattenere la commozione, è entrata nel dettaglio e rivelato di aver visto il cavaliere soltanto una volta in un mese. (Continua dopo la foto)















“Sono uscita da qui arrabbiata e per tutta la settimana abbiamo discusso – ha proseguito la Autiero dal centro dello studio – Avevo bisogno che lui facesse qualcosa, ma non l’ha fatto. Anche quando ci siamo visti non è andata bene”. Insomma, questa relazione praticamente non è mai iniziata. Ma il racconto non si è esaurito qui. (Continua dopo la foto)















Valentina ha fatto anche una confessione privata: “In un momento intimo gli dico che forse mi stavo innamorando di lui dato che gli ho perdonato delle cose e lui mi ha detto che non provava le stesse cose per me”. Nonostante tutto, Valentina continua a provare qualcosa per Germano, tanto che in studio ha anche aggiunto, in tutta sincerità: “Non mi è indifferente”. (Continua dopo le foto)











Nessuna dama è interessata a conoscere Germano, dunque la decisione di Maria De Filippi: “Mi scoccia mandare via le persone, è un fatto mia legato alll’educazione, ma se nessuna dama è interessata a te allora non sussiste una motivazione per la tua presenza in trasmissione”. Così lui ha lasciato lo studio di UeD. Ma anche Valentina: se n’è andata dietro consiglio della padrona di casa.

“Lo querelo!”. GF Vip, guai per Francesco Oppini: l’annuncio arriva fuori dalla casa e scuote tutti

fbq('track', 'Gossip');