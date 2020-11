Ormai non è più un segreto. La Casa del Grande Fratello Vip si è quasi trasformata in una passerella di moda. Le inquiline, infatti, non nascondono il loro interesse per capi di moda a volta stravaganti, spesso super costosi. Elisabetta Gregoraci, con i suoi abiti firmati e i suoi lussuosi gioielli, ne è la dimostrazione più lampante. Ma Elisabetta non è la sola ad avere un debole per i capi griffati.

Dopo l'apparizione, tanto fugace quanto significativa, di Alba Parietti, che coi suoi anelli ha catturato l'attenzione dei telespettatori, i riflettori sono tornati a puntare l'interno della casa. E da alcuni giorni è senza dubbio Stefania Orlando a far parlare di sé. Da un lato perché gli autori, alcuni giorni fa, hanno deciso di trasmettere l'audio dell'ultima canzone di Stefania, "Babilonia", ma soprattutto per la scelta della showgirl di indossare una pelliccia sintetica che non è passata affatto inosservata.















Stiamo parlando di un capo molto particolare, una pelliccia sintetica con colori sgargianti, fucsia e verde brillante, che Stefania indossava proprio mentre raccontava a Giulia Salemi i primi passi nel mondo della tv: "Ho sempre lavorato, non ho mai chiesto niente ai miei. Come ho iniziato in TV? Ho venduto casa ad un signore con la moglie e lui era direttore dell'ufficio casting della Fininvest e mi parlò di alcuni provini per La Corrida, ma c'era Antonella Elia, ed infatti poi ripresero lei. Io alla fine feci questo provino perché questo e la moglie insistevano".















Stefania ha poi proseguito il suo racconto a Giulia così: "Sono andata a fare il provino con Corrado e sono arrivata proprio qui a Cinecittà. Ancora mi ricordo… ero in body, struccata e lui ti faceva le domande, io avevo 25 anni e mi disse che se avevo un lavoro di tenermelo stretto e tornai a casa delusa…". Per quanto riguarda la sua pelliccia, invece, ecco che un fan ne ha svelato su Twitter prezzo e casa madre.









Look Stefania (il suo pezzo iconico)

Pelliccia sintetica Guess €299,90

#GFVIP pic.twitter.com/RHsWEoGxlG — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) November 22, 2020

La pelliccia della Orlando è prodotta da Guess, marchio statunitense nato nel 1981, e costa 299 euro. Un prezzo tutto sommato piuttosto contenuto, soprattutto se confrontato con gli altri abiti sfoggiati all’interno della casa. Basti pensare alla jumpsuit stile animalier con cui si è presentata Elisabetta Gregoraci: marchio Elisabetta Franchi, prezzo 439 euro, il tutto corredato da orecchini Dior, 390 euro e sandali Gucci da 630 euro.

