Ballando con le stelle l’ha fatta conoscere al grande pubblico sotto un’altra veste, lontana dal personaggio riservato e spesso schivo visto negli anni.Rosalinda Celentano si è messa in gioco al cento per cento e nell’ultima puntata non ha negato di aver trovato in questa esperienza un punto di ripartenza: “Io sono un’anima tormentata e va bene se questo poi porta a delle rinascite, a volare”.

“Fino a tre mesi fa ero un blocco di marmo. Per uscire dal blocco bisogna avere la consapevolezza che parte tutto da noi. Si può andare avanti, rimanere ferme o andare indietro. Andare indietro vuol dire morire”. L’esperienza nel talent di Milly Carlucci ha saputo risvegliare in lei la voglia di vivere, la stessa che pochi mesi fa aveva perso: “Ho sempre temuto molto la vita. Esiste il mal di vivere. C’è stata una parentesi durata un anno in cui mi sentivo emarginata anche da me stessa”. Continua dopo la foto















E ancora: “Non amarsi e non vedere se stessi porta alla catastrofe. L’amore porta sempre alla costruzione di qualcosa di buono. Dura un centimetro la vita. In questo momento mi dispiacerebbe morire, cosa che fino a due anni fa no”. Ieri, ospite di Francesca Fialdini Rosalinda Celentano si è lasciata andare a una lunga serie di confessioni commuovendosi in un momento particolare. Continua dopo la foto















Quando Francesca Fialdini ha letto una lettera ricevuta dalla madre di Rosalinda Claudia Mori e a lei indirizzata. “Rosalinda fin da bambina rivelava una personalità straordinaria, eclettica… meravigliosa… Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani”. Parole che hanno fatto gonfiare gli occhi dell’attrice che poi continuato l’intervista. Continua dopo la foto











Rivelando che spesso per il suo aspetto, i suoi capelli molto corti e il fatto che metta scarpe con il tacco, viene giudicata come un maschio. “Non mi piace se mi danno del ragazzo, la femminilità non sta nei tacchi o nei capelli ma dentro. Io la mia la trovo nello sguardo e nella voce” ha confessato Rosalinda Celentano a Francesca Fialdini. Infine, Rosalinda Celentano ha rivelato perché ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle. “Milly Carlucci me lo chiedeva spesso ed alla fine ho accettato ma non è stata una cosa pensata ma dicendo mi butto”

Ti potrebbe interessare: Black Friday, l’occasione giusta per lo shopping sotto l’albero di Natale