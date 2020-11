In molti hanno notato un sospetto e muy affiatato feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E sull’internet si è dunque subito iniziato a parlare di un presunto interesse della Salemi per l’ex velino di Striscia la notizia. I fan si sono appassiona immediatamente, annoiate delle chiacchiere vacue della Gregoraci.

Tra le ultime chiacchiere che Elisabetta Gregoraci ha espresso a Selvaggia, per iniettare nei telespettatori, anche quelli più propensi alla sua amicizia speciale con Pretelli, ci sono quelle rivolte a Selvaggia Roma. Qualche novità scioccante Elisabetta Gregoraci l'ha rivelata. Approfondiamo!





























Nonostante Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma siano partite col piede sbagliato, hanno deciso di prendere un’altra strada. Infatti dopo essersi scontrate più e più volte, le gieffine hanno deciso di parlarne e chiarire ciò che le loro menti credono sia più giusto. Elisabetta Gregoraci ha spiegato alla nuova coinquilina per quale motivo non vuole più sentirsi accusata a causa della sua ‘amicizia speciale’ con Pierpaolo Pretelli. “Ho detto che avevo voglia di baciarlo perché facevamo i balletti e tutto il resto. Si erano create cose, situazioni belle, ma poi mi sono detta ‘dove vado?’. Così ho rimesso i miei paletti. Non è che abbiamo giocato o ci siamo presi in giro. Non mi sono presa gioco di lui. Io privatamente con lui sono stata chiara. (Continua dopo le foto)









Non farei mai certe cose nella casa di un GF, per come sono fatto io #Gregorelli pic.twitter.com/P09u4PIbV5 — wellcome again (@wellcomeagain) November 21, 2020

“Ma cioè ne, ne, ne, no, no, no, cioè non c’ho nessuno, ma non sto a raccontarlo qui. Non voglio dire le mie cose. Non è questo, non è il fatto di avere qualcuno o non avere qualcuno. Comunque non è quello. Il fatto è che certe cose io non le farei mai dentro la casa del Grande Fratello Vip. Per come sono fatta non andrei oltre qui, non riesco. Penso a mio figlio fuori, penso a certe situazioni fuori. Perché bisogna andare per forza oltre? Per quanto è… va contro ogni mia… poi magari sbaglio perché non mi vivo le cose al 100%. Però io sono fatta in questo modo”. Per noi è no, Eli.

