Dopo un’estate travagliata finalmente un sorriso per Stefano De Martino. La notizia è arrivata poco fa e subito è stata salutata con grande soddisfazione dai fan del ballerino che, per la seconda volta, ha visto andare via dalla sua vita Belen Rodriguez. Non è chiaro ancora quello che sia successo, l’unica cosa certa è che lei sembra felice con Antonio Spinalbese.

La showgirl, negli ultimi giorni, ha postato sui social le immagini di un bacio molto appassionato che ha scatenato il fan. Le reazioni, però, non sono state quelle sperate. Se da un lato alcuni follower si congratulano con Belen per aver ritrovato l’amore e la felicità dopo la fine – di nuovo – della storia con Stefano De Martino, dall’altro qualcuno la attacca per la disinvoltura con cui passerebbe da un amore all’altro. E così un post che avrebbe dovuto infiammare i cuori finisce per accendere la polemica. Continua dopo la foto















La storia della Rodriguez con Spinalbese è iniziata da qualche mese, e i due sono pazzi l’uno dell’altra. Su Instagram si sono mostrati piano piano, con scatti che raccontavano sì di una coppia felice e innamorata, ma senza mai essere così tanto espliciti. Belen ha postato su Instagram un video in cui Antonio la stringe a sé mentre la bacia con trasporto. La showgirl indossa un body bianco attillatissimo che mette in evidenza il lato B. Continua dopo la foto















Occhi chiusi, labbra contro labbra, ognuno si perde nell’amore dell’altro. “Voglio di più”, scrive allusiva la showgirl travolta dalla passione. E Stefano De Martino? Anche lui avrà di più visto che è stato confermato alla guida di ‘Stasera tutto è possibile’ il cavallo di troia con cui Stefano De Martino è riuscito a farsi amare dal pubblico nazionale alla conduzione e la produzione. Continua dopo la foto

















Nonostante le difficoltà, le necessità di riorganizzazione e tutti gli effetti determinati dalle misure anti Covid, ripartirà per una nuova edizione, la cui messa in onda dovrebbe essere prevista per gennaio 2021 (stando a quanto riportato da TvBlog). Di conseguenza le registrazioni, questo sostiene BubinoBlog, potrebbero partire già a dicembre, per essere pronte all’inizio del prossimo anno. Nonostante i dubbi iniziali e l’ipotesi di uno spostamento della produzione a Roma, il Centro di Produzione Rai di Napoli continuerà ad essere teatro di una delle produzioni principali di prima serata di Rai2. Molto dipenderà dalle evoluzioni rispetto alla situazione contagi in Campania e le conseguenti decisioni del governo nazionale sulla zona Rossa, attualmente in vigore fino al 29 novembre.

