Covid, il governo decide gli orari di Natale. L’idea del nuovo coprifuoco: il piano per le festività

Le misure dell’ultimo Dpcm sono entrate in vigore il 5 novembre fino al 3 dicembre. Il coprifuoco alle 22 imposto dal governo in tutta Italia era stato anticipato da alcuni governatori, come quelli di Piemonte, Liguria, Lombardia, Campania e Lazio, regioni che già a ottobre avevano attuato misure più restrittive rispetto al Dpcm con coprifuoco alle 22 e alle 23 (Lazio).

Manca poco più di un mese a Natale, e cresce l'assedio al Governo da parte delle organizzazioni del commercio e della ristorazione, per un allentamento delle norme a contrasto della diffusione del Covid-19 nel nostro paese che permetta alle famiglie di festeggiare. "Sarà un Natale diverso, più sobrio. In base al modello costruito sarebbe possibile spostarsi tra le regioni solo se tutte fossero zona gialla. Bisogna comunque evitare gli spostamenti non essenziali", ha detto il ministro della Salute Speranza ospite a 'Che tempo che fa'.















E ancora: "Proviamo a pianificare anche le vacanze con il massimo della prudenza. È ancora lunga e dura, le prime dosi di vaccino arriveranno a gennaio. Ma le due dosi verranno somministrate a 3-4 settimane di distanza, bisogna ancora resistere. Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza e dobbiamo scegliere cos'è fondamentale". Il 3 dicembre scadrà l'ultimo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) e saranno fissate le nuove disposizioni anti coronavirus valide anche per il periodo delle festività natalizie, capodanno ed Epifania.















Al momento l'obiettivo di governo e regioni è quello di permettere al maggior numero di Regioni di retrocedere dalle zone rosse e arancioni in modo da arrivare ai primi di dicembre con buona parte dell'Italia in zona gialla. Insomma, festività sobrie in arrivo, con un Natale 2020 all'insegna delle restrizioni, ma con la speranza di qualche deroga concessa per poter incontrare i parenti più lontani spostandosi fra regioni e avere un nuovo orario per il coprifuoco.









Lo slittamento del coprifuoco dovrebbe essere di un’ora, quindi dalle 22 di oggi alle 23. Questo perché il governo dovrebbe dare la possibilità ai negozi di chiudere alle 22 in modo da diluire l’afflusso dei clienti in più ore ed evitare assembramenti e file. La notte tra 24 e il 25 dicembre, invece, il coprifuoco dovrebbe slittare a mezzanotte in modo che i fedeli possano partecipare alle messe.

