Una domenica diversa quella appena trascorsa per gli inquilini della casa del Grande Fratello. A movimentarla, ancora una volta, Tommaso Zorzi, l’influencer che più di ogni altro sta attirando su di se le luci dei riflettori. Solo qualche giorno fa Zorzi, da tutti additato come il probabile vincitore della turbinosa edizione numero 5 del reality, aveva fatto parlare di sé per le parole su Enrico Nigiotti.

Con il quale avrebbe ben volentieri una storia d’amore.

Parole tra il serio e il faceto che hanno incendiato la fantasia del pubblico e animato il dibattito in questi giorni. Come è destinata a fare la sua ultima idea che, nella casa, ha già prodotto i primi effetti. Vittime, se così si può dire, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli la coppia più discussa di queste primi mesi del programma.















Il rapporto tra alti e bassi di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è uno degli aspetti più rilevanti dell'edizione numero cinque del 'Grande Fratello Vip'. In tanti hanno accusato l'ex coniuge di Flavio Briatore di giocare con i sentimenti dell'ex velino di 'Striscia la Notizia' solo per mettersi in mostra ed avere più visibilità nella casa. Praticamente nessuno ha mai messo in dubbio i sentimenti del giovane che pure stavolta lo ha dimostrato.















Tommaso Zorzi ha lanciato l'idea di un botta e risposta serrato tra alcuni concorrenti. E manco a dirlo Pierpaolo è capitato con Elisabetta. Lui ha lanciato il guanto di sfida in modo schietto: "Dicono di questo uomo importante fuori… e Pierpaolo Petrelli che fine farà?". La Gregoraci ha avuto la risposta pronta: "La fine che si merita". Tale scambio di battute è avvenuto dopo un periodo di distacco tra i due. Il feeling ritrovato è poi stato ulteriormente cimentato da un secondo episodio.



















La conduttrice calabrese, nella giornata odierna, si è diretta al lavandino per pulire posate e bicchieri, quando è stata raggiunta dal felpato Pierpaolo. Dopo alcuni minuti di collaborazione silenziosa al lavaggio, i due si sono scambiati dei sorrisi complici e una carezza. Non solo: Elisabetta si è lasciata sfuggire un affettuoso "monello". Il riavvicinamento è stato completato, dopo giorni di gelo. Così l'amicizia 'speciale' è tornata a vivere e prosperare.

