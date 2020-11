Dopo settimane in cui l’amicizia speciale di Elisabetta Gregoraci e Perpaolo pretelli sembrava ormai morta e sepolta, ecco che a soffiare sulla brace quasi morta è arrivata Selvaggia Roma. La ex Temptation ha riportato in auge qualcosa che aveva via via annoiato tutti, anche gli stessi protagonisti.

Siamo spettegolando della mitica Giulia Salemi, che sembra aver fatto breccia nel fortino Pierpaolo Pretelli, lasciando di stucco i cosiddetti fan dei “Gregorelli”. La modella è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da poche settimane, ma sappiamo bene come sia avvezza alle dinamiche del reality, avendovi partecipato già due anni fa insieme a Francesco Monte. Comunque sia, da quando ha varcato la porta rossa, la Giulia Salemi ha preso a braccetto l’amico Tommaso Zorzi e tutto il suo gruppo di amici. Ma che c’entra Pretelli? Adesso lo sveliamo. (Continua dopo le foto)









FACCIAMO FIDANZARE GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI? #gfvip

Pier: “Hai la gonna aperta però”

Giulia: “Amore è un pantaloncino, uno shorts, mi stavo cambiando e non mi guardare la pata… io guardo il tuo pacco? Qualche volta, sotto la doccia” pic.twitter.com/l7khqDdV9Q — F. 💫 (@ArgentineBlood) November 22, 2020

In molti hanno notato un sospetto e complicissimo feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E sull’internet si è dunque subito iniziato a parlare di un presunto interesse della Salemi per l’ex velino di Striscia la notizia. I due hanno mostrato da subito una bella sintonia, e una clip comparsa poche ore fa ad aver letteralmente smosso i fan a sostenerne un’eventuale liaison. Anche perché i fan non ne possono più delle chiacchiere della Gregoraci, tra cui le ultime che ha espresso a Selvaggia: “Ho detto che avevo voglia di baciarlo perché facevamo i balletti e tutto il resto. Si erano create cose, situazioni belle, ma poi mi sono detta ‘dove vado?’. Così ho rimesso i miei paletti. Non è che abbiamo giocato o ci siamo presi in giro. Non mi sono presa gioco di lui. Io privatamente con lui sono stata chiara. Perché bisogna andare per forza oltre? Per quanto è… va contro ogni mia… poi magari sbaglio perché non mi vivo le cose al 100%. Però io sono fatta in questo modo”.

