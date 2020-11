Un racconto duro, dolce ma anche motivante, quello di Samantha De Grenet ospite a Domenica Live con Barbara D’Urso. “Un giorno stai benissimo, il giorno dopo hai la tosse, mal di stomaco, tamponi…”. Samantha, partendo da quando ha scoperto di essere positiva al coronavirus, e degli effetti, come la perdita improvvisa di olfatto e gusto. E poi rivelando la sua lotta contro il tumore. “Oggi senti la cioccolata, il giorno dopo… Vado a memoria. Sento la consistenza del cibo. Ho fatto la quarantena con mio figlio e mio marito”.

Poi racconta: “I miei genitori non sono stati benissimo, ora stanno bene, non vivono con me, li abbiamo super-protetti”. Samantha De Grenet poi inizia a parlare della sua famiglia, del fatto che si è risposata con il marito, padre del figlio Brando, dopo cinque anni di separazione. Si parla poi delle molte attenzioni adottate per far rientrare il padre in casa con il figlio, senza dargli false speranze prima che il legame fosse nuovamente certo. Al figlio, Samantha De Grenet ha sempre pensato, cercando di tutelarlo in ogni occasione. Anche nella malattia. (Continua a leggere dopo la foto)















Dice: “Stavo andando in Sardegna, prima di partire ero in barca con degli amici, ho sentito un nocciolo duro, come un sassetto. La mia amica mi ha detto: prima di partire per le vacanze, vai a farlo vedere. Faccio controlli ogni anno, quell’anno no, avevo avuto dei problemi. Sono andata a fare la mammografia, senza pensare di poter avere il minimo problema. Poi la mia senologa, mi ha detto: hai un tumore, ti devi operare immediatamente. (Continua a leggere dopo la foto)























Col cuore in mano racconta: “In motorino ho cominciato a perdere tutte le mie lacrime, a un certo punto perdi la lucidità. Non ho detto “perché a me?”, l’unica cosa per cui ho cominciato perdere la testa è stato vedere la vita di mio figlio dietro a quello che avrei vissuto io, dietro me con la chemio, oppure vederlo crescere senza di me che morivo.. Sono stata devastata per tante ore, poi ho chiamato mio marito, gli detto torna a casa, dobbiamo affrontare un problema”. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: “Lui è stato lucido Poi mi sono operata senza dire niente a Brando. L’ho portato in Sardegna con la mia amica, poi gli ho detto che andavo a lavorare, quando sono tornata, ero tutto fasciata…”, afferma Samanth De Grenet. A questo punto, Brando entra con una grande torta di compleanno per i 50 anni della madre e dice che è una fortuna avere una mamma così. Poi aggiunge: “È una gnocca”.

