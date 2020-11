Quando si sono avvicinati per prendere le medaglie Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire anche la frase “Il nostro percorso non è stato capito fino in fondo”, ma quello che ha attirato l’attenzione degli utenti dei social è stato il gesto di Raimondo Todaro, che – stizzito – si è tolto la medaglia dal collo pochi secondo dopo e si è allontanato in fretta dallo studio.

"Da dietro le quinte mi dicono che la Isoardi abbia lanciato la medaglia dei quarti classificati a terra e l'abbia calpestata con il piede buono", si legge in un tweet con il riferimento ironico all'infortunio alla caviglia che li aveva spinti a ritirarsi e a saltare due puntate per poi puntare sul ripescaggio. "La Isoardi eliminata è scappata dallo studio e non ha rilasciato nemmeno le interviste backstage?", fa eco un altro tweet. Chiacchiere di cui per ora non c'è conferma.















Neppure oggi pomeriggio dopo che la coppia è stata ospite in tv. È successo nello studio di Francesca Fialdini dove una ha ripercorso il difficile percorso della coppia: Raimondo Todaro ha avuto un'appendicite, Elisa Isoardi invece un infortunio al piede. Prima dell'ultimo, grave infortunio occorso al ballerino meno di 24 ore prima della finale di Ballando.















Raimondo Todaro ha infatti spiegato: "Ho avuto un incidente venerdì, non vi dico come, ma sono stato zitto e non ho voluto neanche fare la lastra perché il medico mi aveva già detto che il piede era rotto. C'è un po' di delusione, non tanto per il risultato, ma per altre cose che mi hanno rattristato. Preferisco però tenerle per me".











Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, poi, si scambiano i rispettivi ruoli. Il ballerino, definito dalla conduttrice “un uomo meraviglioso e uno splendido papà”, ammette: “Mi piacerebbe tentare la strada della conduzione televisiva”. Ed è per questo che Raimondo Todaro si cimenta nel nuovo ruolo, facendo domande scherzose a Elisa Isoardi: “Condurresti un programma insieme a quel ‘manzo’ con cui hai fatto coppia a Ballando?”. La conduttrice, poi, si cimenta in un ballo solitario, a cui poi si presta anche Francesca Fialdini. Il risultato è uno strano monito di Elisa Isoardi a Raimondo Todaro: “Non ti faccio ballare con questa qui, è troppo sexy”.

