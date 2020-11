Paolo Conticini è intervenuto oggi nella puntata di Domenica In che si è aperta con una parentesi dedicata proprio ai protagonisti della finale di Ballando con le Stelle che l’ha visto piazzarsi al secondo posto davanti a Alessandra Mussolini e dietro al vincitore Gilles Rocca. Una finale ricca di tensione in cui non sono mancate le polemiche.

Da segnalare quella via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall'eliminazione di Tullio Solenghi (primo escluso dalla gara e a sua volta responsabile di un gestaccio verso il giurato Mariotto): "Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!", il tweet al vetriolo. Ma a tenere banco è stata la coppia formata da Elisa Isoardi a Raimondo Todoro che si è dovuta accontentare della medagli di legno contestando non poco il giudizio.















A scatenare la reazione di Paolo Conticini davanti a una perplessa Mara Venier è stato un commento di Selvaggia Lucarelli, che ha sempre sostenuto Conticini, ha fatto notare che forse Paolo è stato troppo tranquillo e serioso rispetto ad altri concorrenti e questo l'ha penalizzato poi in finale. Parole alle quali Paolo Conticini ha replicato.















“Sono stato molto contento di avere fatto questo percorso. Non che dovessi dimostrare qualcosa o essere diverso da come la gente mi conosce. Ho cercato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop, ma mettere in vista que











Tra le righe in molti hanno letto una chiara bordata ad Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle con la loro presunta storia d’amore. Una storia mai apertamente svelata ma sempre sussurrata, tra ambigue dichiarazioni e paparazzate mano nella mano. Più di qualcuno ha parlato di una montatura da parte di Elisa e Raimondo, che avrebbero costruito una relazione ad hoc per conquistare il pubblico.

