Trionfo di Gilles Rocca e Lucrezia Lando nella finale di ‘Ballando con le Stelle’. La coppia vince il programma di Rai Uno con il 58% dei voti da casa. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnunen, medaglia d’argento dopo la sfida persa con la coppia vincente. Podio di bronzo per Alessandra Mussolini, affiancata eccezionalmente da Samuel Peron: l’onorevole avrebbe infatti dovuto disputare la finale insieme a Maykel Fonts, ma il ballerino è risultato positivo al Covid-19. Da qui la decisione di affiancarle un nuovo partner, con il quale però Mussolini non aveva ancora mai provato.

L'ultima puntata del dancing show Rai si chiude con qualche polemica: da segnalare quella via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall'eliminazione di Tullio Solenghi (primo escluso dalla gara e a sua volta responsabile di un gestaccio verso il giurato Mariotto): "Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!", il tweet al vetriolo.















Visibilmente amareggiata per l'esclusione anche Elisa Isoardi, che in coppia con Raimondo Todaro si ferma a un passo dalla finale. Una serie di colpi di scena che non sono bastati per vincere la serata. "Tu sì que vales" ha trionfato con uno straordinario 26% di share. "Ballando con le stelle", invece, nonostante si presentasse alla sfida con la finale, si è dovuto 'accontentare' di 4 milioni e 944mila telespettatori, il 23,7% di share.















Oggi Mara Venier ha intervistato in collegamento Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle, e ha ricordato il momento in cui ha raggiunto la popolarità sul piccolo schermo. "Tu sei diventato famoso grazie a Buco e Morgan", ha detto la conduttrice sbagliando il nome del cantante. Si è corretta subito dopo ammettendo di fare sempre lo stesso errore: "No Buco Bugo. Lo so, ma io lo chiamo sempre Buco".











Un’uscita che i fan di Rocca hanno giudicato poco simpatica non mancando di tirare le orecchie alla zia Mara in rete. Cosa che non affatto interessata a Gilles Rocca che non ha nascosto di essere diventato famoso durante l’ultimo Festival di Sanremo dopo essere stato inquadrato alla ricerca di Bugo, uscito dal palco dopo il litigio con Morgan. Rocca, infatti, lavorava come fonico dietro le quinte e si è adoperato per risolvere il problema. Gilles ha confermato e ricordato che nasce come calciatore, ma nella vita ha fatto anche l’attore per film indipendenti, il modello e il tecnico. Intanto, nello studio Mara Venier per prima ha sorriso per la sua piccola gaffe.

