Ospite di Silvia Toffanin, Loredana Berté si è lasciata andare a una lunga confessione. Nel salotto di Canale 5 si è parlato di violenza sulle donne, un male che colpisce ogni anno migliaia di persone ogni anno. Una sorte toccata anche a Loredana Berté che ha raccontato di quando, 17enne, venne abusata: “Mi ha presa a botte, a calci e pugni, e mi ha violentata. Non ho potuto denunciare, questa è la cosa più atroce”.

Purtroppo per lei, ha detto che quello non è stato l'unico episodio traumatico della sua vita, visto che ha dovuto convivere anche con un padre severissimo. Secondo quanto riferito dalla cantante, suo padre era una persona violenta "perché odiava le femmine. Quando mio padre metteva Beethoven voleva dire che qualcuno doveva essere picchiato a sangue". Una situazione di soggiogazione inammissibile, che negli anni le ha fatto anche credere di avere delle colpe.















Poi crescendo ha capito che da parte sua non erano stati commessi errori, ma era stata semplicemente vittima di uomini che non avevano nessuna pietà verso le donne. "Andate via al primo schiaffo" ha detto Loredana Bertè rivolgendosi a tutte le donne vittima di violenza. La seconda parte dell'intervista è stata più leggere ha avuto come oggetto il dimagrimento palese di Loredana Bertè.















Loredana Bertè ha trovato un look invidiabile ed ha perso ben 12 chili. Complice, una dieta molto speciale. Come ha fatto Loredana Bertè ha trovare una forma fisica così smagliante? La cantante non ne ha fatto di certo un mistero e ha prontamente svelato il suo segreto: "Seguo una dieta rigorosa a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta. Condisco con peperoncino e minuscole quantità d'olio d'oliva".











Insomma, si tratta di una dieta priva di carboidrati e ricca di fibre, che le ha permesso di ottenere un look invidiabile. Ora, Loredana continua senza sosta a dedicarsi alla musica e sembra proprio non volersi fermare. Lo scorso 20 settembre ha compiuto 70 anni ma, nonostante gli anni passino, continua senza sosta il suo percorso artistico.

