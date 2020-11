Puntata scoppiettante quella di “Tu sì que vales” andata in onda sabato 21 novembre. Dallo ‘spogliarello’ di Rudy Zerbi coinvolto magistralmente dal sensitivo Filippo Re nella sua performance al lanciatore di coltelli professionista se ne sono viste delle belle. Prima di decretare i vincitori della semifinale tra le due categorie, infatti, un cinque volte campione del mondo di lancio di coltelli si è esibito chiedendo ai giudici se qualcuno di loro volesse provare.

E così prima Maria De Filippi e poi Teo Mammuccari e Martin Castrogiovanni si sono cimentati in una disciplina nella quale, a occhio e croce, non avevano mai avuto modo di provare le rispettive abilità. E quindi i risultati sono stati davvero esilaranti, con coltelli che finivano dovunque tranne che sui bersagli. Tutto molto divertente, fin quando al fianco del lanciatore di coltelli non si è presentata Belen. E lì è successo l’imponderabile. (Continua a leggere dopo la foto)















Chiamata alla prova Belen Rodriguez si è dimostrata una lanciatrice insospettabile: il coltello è stato lanciato perfettamente e si è conficcato al centro del bersaglio in legno. Applausi a scena aperta e subito dopo un commento che non è passato inosservato di Sabrina Ferilli: “Centro, una volta, Paganini non ripete. Brava. Pensa che rabbia porta dentro Belen, al volo ha tirato, subito centro”. (Continua a leggere dopo la foto)















Mentre Gerry Scotti decretava la vittoria, senza dubbio alcuno, di Belen nell’aria restavano quelle parole che, forse, in un altro contesto, avrebbero potuto provocare qualche polemica o risentimento. In realtà tutto è filato liscio, con i giudici che hanno promosso a pieni voti l’esibizione del lanciatore di coltelli ed il pubblico che si è sicuramente divertito, tra un lancio e l’altro, con le prove di Maria, Teo, Martin e Belen. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra i concorrenti della scuderia Scotti si è esibito anche un esperto di yoga che ha voluto dedicare proprio a Gerry un “non mollare mai”, augurandogli “una pronta guarigione”. Il conduttore, da casa, ha apprezzato la dedica, ma ad un certo punto si è lasciato andare ad uno scaramanticissimo: “Mi sto toccando”. Insomma, se ci mettiamo anche momenti di tensione, un must, tra Mammuccari e Zerbi per un mancato sì ad un concorrente, una puntata ricchissima quella appena vista. Ed era soltanto, si fa per dire, la semifinale. Chissà cosa ci riserverà la finale.

