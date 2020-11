Trionfo di Gilles Rocca e Lucrezia Lando nella finale di ‘Ballando con le Stelle’. La coppia vince il programma di Rai Uno con il 58% dei voti da casa. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnunen, medaglia d’argento dopo la sfida persa con la coppia vincente. Podio di bronzo per Alessandra Mussolini, affiancata eccezionalmente da Samuel Peron: l’onorevole avrebbe infatti dovuto disputare la finale insieme a Maykel Fonts, ma il ballerino è risultato positivo al Covid-19. Da qui la decisione di affiancarle un nuovo partner, con il quale però Mussolini non aveva ancora mai provato.

L'ultima puntata del dancing show Rai si chiude con qualche polemica: da segnalare quella via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall'eliminazione di Tullio Solenghi (primo escluso dalla gara e a sua volta responsabile di un gestaccio verso il giurato Mariotto): "Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!", il tweet al vetriolo.















Visibilmente amareggiata per l'esclusione anche Elisa Isoardi, che in coppia con Raimondo Todaro si ferma a un passo dalla finale .Quando si sono avvicinati per prendere le medaglie la conduttrice si è lasciata sfuggire anche la frase "Il nostro percorso non è stato capito fino in fondo", ma quello che ha attirato l'attenzione degli utenti dei social è stato il gesto di Raimondo Todaro, che – stizzito – si è tolto la medaglia dal collo pochi secondo dopo e si è allontanato in fretta dallo studio.















"Da dietro le quinte mi dicono che la Isoardi abbia lanciato la medaglia dei quarti classificati a terra e l'abbia calpestata con il piede buono", si legge in un tweet con il riferimento ironico all'infortunio alla caviglia che li aveva spinti a ritirarsi e a saltare due puntate per poi puntare sul ripescaggio. "La Isoardi eliminata è scappata dallo studio e non ha rilasciato nemmeno le interviste backstage?", fa eco un altro tweet.











Nessun podio per la coppia, ma la certezza di aver provato emozioni importanti dopo un anno difficile. “Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene”, ha dichiarato la conduttrice nella clip prima dell’esibizione. E il maestro di ballo ha aggiunto: “È stato l’anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo”.

