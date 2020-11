“Ho visto la storia vera”. Gerry Scotti, ritorno a sorpresa in tv dopo il Covid: il suo racconto è da pelle d’oca

Gerry Scotti, la sua assenza si fa sentire nello studio di Tu Si Que Vales. Il noto conduttore amatissimo dal pubblico italiano sta tenendo duro. Lui ma in un’immagine sulla sua poltroncina ha sostituito la sua assenza in studio, ma per rimediare la redazione del programma ha pensato bene a un collegamento da casa. Non manca della sua solita ironia, ma di certo non sono tempi facili.

Nonostante la bravura della conduzione di Belen Rodriguez e la simpatia e professionalità dei giurati, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, la mancanza di Gerry Scotti si inizia ad avvertire. Tante le sorprese in puntata tra cui il collegamento da casa fatto proprio con il conduttore che si è concesso in un siparietto in grado di rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. (Continua a leggere dopo la foto).















Tutto ha avuto inizio quando l’ esperto di yoga rivolgendosi a Scotti, non poteva che augurargli “una pronta guarigione”. Gerry Scotti e la sua simpatia rimangono insostituibili e infatti il conduttore ha concesso a tutti un momento televisivo alquanto simpatico. Un solo modo, il suo, di rispondere ironicamente al maestro di yoga. Gerry Scotti ha fatto sorridere tutti così. (Continua a leggere dopo la foto).















“Mi sto toccando”, questa la risposta ironica di Gerry, che ha pensato bene di accompagnare l’affermazione con un gesto scaramantico. Non ci si poteva aspettare altro che di assistere all’ennesima dimostrazione di un carattere pronto ad alleggerire momenti molto difficili come quello che sta ancora affrontando. Gerry Scotti purtroppo ha dovuto fare i conti anche con il ricovero in ospedale, sorte che è toccata anche a Carlo Conti e Iva Zanicchi. (Continua a leggere dopo le foto).









Sicuramente non sono giorni facili per Gerry Scotti, toccato da un’esperienza che ha descritto così: “Non è stata una passeggiata. Ho visto la storia vera. Tutti sperano di non prenderlo, quando lo prendi speri che sia una di quelle forme per cui te la cavi con la tachipirina… Vedevo dal mio letto quelli della terapia intensiva”. E nel frattempo si spera che il conduttore torni presto in forze.

“Ko”. Milly Carlucci, colpo durissimo: la notizia arriva poche ore dopo la finale di Ballando con le stelle