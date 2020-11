Sabato 20 novembre è andato in scena, anzi in onda, l’ennesimo duello tra due programmi molto seguiti dal pubblico. Da un lato la finale di “Ballando con le stelle”, con la vittoria, dopo mille colpi di scena ed imprevisti, di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Dall’altro lato la semifinale di “Tu sì que vales” che ha vissuto momenti di grandissima ilarità come nel caso del sensitivo che ha fatto spogliare Rudy Zerbi fino a lasciarlo praticamente in mutande.

Ebbene anche se entrambi hanno mostrato i muscoli i dati parlano chiaro, c'è un vincitore. Prima, però, andiamo a rivivere l'emozionante finale del programma di Milly Carlucci che ha visto la coppia Rocca-Lando vincere con il 58% dei voti da casa. Medaglia d'argento, per così dire, a Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Terzo posto per la coppia, inedita, composta da Alessandra Mussolini e Samuel Peron che ha sostituito Maykel Fonts, fermato dal coronavirus.















Non sono mancati, anche questa volta, i momenti di tensione e gli imprevisti. Come quando Tullio Solenghi è stato eliminato e ha reagito malamente, facendo il gesto dell'ombrello al giurato Mariotto. E con Massimo Lopez che ha twittato un messaggio di solidarietà per lo storico collega: "Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!". Molto delusa anche Elisa Isoardi, fermata insieme a Raimondo Todaro proprio sul più bello.















Tornando alla sfida degli ascolti "Tu sì que vales" ha trionfato con un risultato davvero eccezionale: il programma di Canale 5 ha incolato davanti alla tv ben 5 milioni e 565mila spettatori, ovvero uno straordinario 26% di share. "Ballando con le stelle", invece, nonostante si presentasse alla sfida con la finale, si è dovuto 'accontentare' di 4 milioni e 944mila telespettatori, il 23,7% di share. Niente male, in ogni caso: i due programmi hanno conquistato il cuore di tantissimi italiani.









Ovviamente per le altre reti sono rimaste soltanto le briciole: la prima serata di sabato 21 novembre ha visto, infatti, al terzo posto il film fantastico “Il cacciatore e la regina di ghiaccio” su Italia 1 col 5,3% di share e 1 milione e 383mila spettatori. Al quarto posto il programma di approfondimento scientifico “Sapiens – Un solo pianeta” su Rai 3 con 1 milione e 142mila telespettatori (4,8%), mentre subito dietro si è posizionata la serie Tv S.W.A.T. su Rai 2 con 1 milione e 300mila spettatori (4,6%).

