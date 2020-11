“Ho vinto io”. Ballando con le stelle, Elisa Isoardi vuota il sacco: la verità sul suo rapporto con Raimondo Todaro è rivelata

Elisa Isoardi, un momento felice nella sua vita. Sempre grandi emozioni sul palcoscenico di Ballando con le stelle. L’edizione del programma televisivo ha visto l’ex padrona di cada de La prova del cuoco cimentarsi un’esperienza unica mai vissuta e nonostante la conduttrice non abbia conquistato il primo posto, qualificandosi invece quarta con il suo Raimondo Todaro, ha deciso che è arrivato il momento giusto di dire le cose come stanno.

Hanno perso la sfida diretta contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen, nonostante la coppia Isoardi-Todaro sia sempre stata la favorita. Merito dell'affiatamento che si è creato tra i due proprio attraverso il ballo, disciplina che ha permesso di fare nascere tra loro un rapporto di stima e di affetto che non poteva passare inosservato agli occhi indiscreti del mondo del gossip.















Non solo il pubblico ha avuto modo di scoprire qualità nascoste nella 38enne, ma ha potuto apprendere quanto l'espressione del corpo abbia generato in studio un coinvolgimento senza pari tra allieva e maestro. Mesi che i due hanno vissuto a stretto contatto e che hanno donato a entrambi modi e tempi per conoscersi più a fondo. E infatti adesso Elisa Isoardi ha deciso di spiegare come stanno realmente le cose.















È accaduto proprio durante un confessionale con gli autori di Ballando con le Stelle, quando ormai messa alle strette, la Isoardi non ha più potuto trattenere in petto la sua verità. Senza molti filtri ha dunque ammesso: "Ballando è arrivato nel momento giusto, la luce dentro di me si è riaccesa. Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene". Un anno molto particolare anche per Todaro. Come ha risposto il maestro alla stessa domanda?









“È stato l’anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo”. Raimondo Todaro ha infatti vissuto la separazione da Francesca Tocca, ma il suo cuore è veramente pronto per ridonarsi all’amore? Hanno risposto entrambi così: “Facciamo finire Ballando e vediamo”. Ancora tante le sorprese. Non rimane che attendere.

