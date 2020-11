“Non rompere il c**”. Tu sì que vales, Teo Mammucari ai ferri corti con Rudy Zerbi: “L’ha ammazzato”. Cosa è successo

Una grande puntata anche a Tu sì que vales, dove, prima di scegliere i finalisti tra due categorie di talenti, un cinque volte campione del mondo di lancio del coltello si è esibito al centro dello studio mostrando le sue incredibili tecniche. Ovviamente ha chiesto ai giudici se volessero provare e dopo i loro tentativi scarsi, è venuta la volta di Belen Rodriguez che ha stupito tutti con un lancio perfetto. La battuta di Sabrina Ferilli non si è fatta attendere: “Pensa che rabbia porta dentro Belen, al volo ha tirato”.

Gerry Scotti (collegato da casa) ha annunciato: “Vince Belen”. Maria De Filippi ha ripetuto il lancio parecchie volte, così come Teo Mammucari, che ha sbottato con Rudy nel corso della trasmissione. Ma nel corso della puntata è tornato per la terza volta il maestro di ballo per mostrare nuovamente la sua esibizione questa volta, però, in compagnia del suo maestro cubano. (Continua a leggere dopo la foto)















I giudici sono rimasti interdetti dalla sua scelta, dato che il maestro è stato bravissimo, ma alla fine hanno capito le nobili motivazioni e hanno deciso di dargli il sì: tutti tranne Rudy Zerbi. E’ subito intervenuto Teo Mammucari: “Dì di sì e non rompere il ca…”. Sempre Teo Mammucari, prima di dare il suo sì per il concorrente, ha commentato così l’ultima esibizione improvvisata, quando lui ha ceduto il passo al suo maestro: “L’ha ammazzato”. (Continua a leggere dopo la foto)















Maria De Filippi ha chiesto il perché di questa scelta (ovvero cedere il posto a lui quando si stava giocando la finale) e alla fine tutti i giudici di Tu sì que vales hanno deciso di dargli il loro sì. All’inizio della puntata Martin Castrogiovanni li ha fatti preoccupare durante la partecipazione a un’esibizione. (Continua a leggere dopo la foto)











Provando ad andare su una bicicletta particolare, che toglie ogni qualsivoglia punto di riferimento (dato che girando il manubrio a destra, la ruota gira a sinistra e viceversa, Maria De Filippi ha confessato a Tu sì que vales: “Mi fa inca… io mi ci incaponisco”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ma stai fermo!”. Ballando con le stelle, lo sfogo di Tullio Solenghi: gesto dell’ombrello alla giuria. Ma c’è un motivo ben preciso