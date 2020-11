Puntata molto forte quella di ‘Verissimo’, andata in onda nel pomeriggio di sabato 21 novembre su Canale 5. L’appuntamento consueto con le interviste di Silvia Toffanin ha toccato momenti molto emozionanti con la presenza in studio di diverse ospiti. Valentina Pitzalis, sopravvissuta ad un tentativo di femminicidio, ha affermato: “Dopo tutto quello che ho passato non sono in grado di supportare le spese legali che ho affrontato anche se ho vinto la causa. Ho speso 98 mila euro”.

Anche Valentina Graci ha raccontato una storia terribile: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro”. Ed è stata anche la volta del racconto choc di Loredana Bertè. (Continua dopo la foto)















La giornata, come avete potuto ben comprendere, è stata dedicata totalmente alla violenza contro le donne. E Loredana ha raccontato quel bruttissimo episodio di abuso sessuale, avvenuto quando aveva 17 anni: “Mi ha presa a botte, a calci e pugni, e mi ha violentata. Non ho potuto denunciare, questa è la cosa più atroce”. Purtroppo per lei, ha detto che quello non è stato l’unico episodio traumatico della sua vita, visto che ha dovuto convivere anche con un padre severissimo. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto riferito dalla cantante, suo padre era una persona violenta “perché odiava le femmine. Quando mio padre metteva Beethoven voleva dire che qualcuno doveva essere picchiato a sangue”. Una situazione di soggiogazione inammissibile, che negli anni le ha fatto anche credere di avere delle colpe. Poi crescendo ha capito che da parte sua non erano stati commessi errori, ma era stata semplicemente vittima di uomini che non avevano nessuna pietà verso le donne. (Continua dopo la foto)









Loredana Bertè ha approfittato di questo spazio televisivo a ‘Verissimo’ per rivolgersi nei confronti di tutte le donne vittime di violenza. Il suo è stato un appello accorato: “Andate via al primo schiaffo”. Ancora una volta la bravissima artista italiana si è mostrata coraggiosa e ha voluto raccontare pubblicamente tutti i periodi tremendi della sua sfortunata vita infantile e da ragazza.

“Non entrerò al GF Vip”. Doccia fredda per Alfonso Signorini, il vip si tira clamorosamente fuori